Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Cani Yunus Emre Geçti hakkında yeni karar

Ümraniye'de hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti, yaşanan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Olay Türkiye'yi derinden sarsarken Geçti hakkında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Geçti'nin yargılandığı davaya ilişkin kısmen bozma kararı verildi. Yerel mahkemenin sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulan daire, sanık hakkında "gece vakti nitelikli yağma" suçundan da dava açılıp ana dava dosyasıyla birleştirilmesi gerektiğine hükmetti.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:34
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Geçti hakkında verilen "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S'ye karşı "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezalarına ilişkin incelemelerini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kararlaştırdı.

Kararda, eylemin doğru olarak nitelendirildiği, sanıklara verilen cezalarda bir isabetsizlik olmadığına dikkat çekilerek, bu kararlar yönünden yapılan istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.

Öte yandan sanığın boğuşma esnasında kendisine müdahale eden başka bir polis memurunun silahını zorla ele geçirerek aldığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında bu eyleminden dolayı "gece vakti nitelikli yağma" suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan kararda, kamu davası açılarak bu dosyanın da ana dava dosyasıyla birleştirilmesi istendi.

Daire, dosyaların birleştirilmesi sağlandıktan sonra yargılama yapılıp karar verileceğine hükmederek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Sanığın, 25 Eylül'de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

