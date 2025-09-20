Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Cani Yunus Emre Geçti hakkında yeni karar
Ümraniye'de hırsızlık suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti, yaşanan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Olay Türkiye'yi derinden sarsarken Geçti hakkında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Geçti'nin yargılandığı davaya ilişkin kısmen bozma kararı verildi. Yerel mahkemenin sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulan daire, sanık hakkında "gece vakti nitelikli yağma" suçundan da dava açılıp ana dava dosyasıyla birleştirilmesi gerektiğine hükmetti.
20.09.2025
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:34