Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?
Pegasus Havayolları, BolBol üyelerine özel bir kampanya duyurdu. 200 bin koltukla sınırlı yurt dışı uçuş kampanyası, belirlenen tarihler arasında geçerli olacak. İndirimli biletler sadece iki gün boyunca satışa sunulacak. Peki Pegasus'un 9 Euro'dan başlayan yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak, hangi ülkelere uçuş yapılabilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:18