Viral Galeri Viral Liste Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

Pegasus Havayolları, BolBol üyelerine özel bir kampanya duyurdu. 200 bin koltukla sınırlı yurt dışı uçuş kampanyası, belirlenen tarihler arasında geçerli olacak. İndirimli biletler sadece iki gün boyunca satışa sunulacak. Peki Pegasus'un 9 Euro'dan başlayan yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak, hangi ülkelere uçuş yapılabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:18
Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

Pegasus Havayolları, yurt dışında seyahat planlayan yolcular için bir kampanya başlattı. BolBol üyelerine özel olarak sunulan bu fırsat, 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde satışa açıldı.

Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

Kampanya kapsamında, 26 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki seçili uçuşlar 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışta.

Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

200 Bin Koltukla Sınırlı

Pegasus, kampanyanın 200.000 koltuk ile sınırlı olduğunu duyurdu. Bu nedenle yoğun talep gören destinasyonlarda biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Kampanya, sadece belirtilen tarih aralığındaki uçuşlarda ve belirli hatlarda geçerli olacak. Kıbrıs uçuşları kampanyaya dahil edilmedi.

Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

Light Paket ve Ekstra Avantajlar

Kampanya, Pegasus'un Light Paket bilet seçeneğiyle satışa sunuluyor. Light Paket kapsamında, koltuk altına sığacak küçük boyutlu bir çanta hakkı bulunuyor. Pegasus, bu kampanyada ek avantajları da yolcularına sunuyor:

Pegasus’tan 9 Euro’ya yurt dışı bilet kampanyası: Pegasus indirimli biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?
  • Kabin bagajı hakkı: 5 Euro
  • 12 kg uçak altı bagaj hakkı: 5 Euro
  • 10 Euro fark ödeyerek Süper Eko Paket seçeneğine geçiş imkanı
  • Süper Eko Paket, bir adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı içeriyor. Bu sayede yolcular daha rahat ve esnek bir seyahat deneyimine kavuşabiliyor.

SON DAKİKA