Pegasus’tan 9 Euro’ya uçuş kampanyası: İndirimli yurt dışı bilet satışları başladı! İşte geçerli olduğu tarihler ve ülkeler…

Pegasus, yurt dışı seyahat planı yapanlara indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Avrupa'nın birçok noktasına 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçak bileti fırsatı sunuluyor. Peki kampanyalı biletler hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:34
Pegasus, yurt dışına uygun fiyatlı seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya duyurdu. Havayolu şirketi, Avrupa'nın belirli şehirlerine 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı. Kampanya kapsamında Berlin, Köln, Frankfurt gibi popüler destinasyonlara ekonomik bilet fırsatı sunuluyor. Pegasus'un 9 Euro'luk yurt dışı uçak bileti kampanyası ile ilgili geçerli tarihler ve detaylar merak ediliyor. İşte kampanya kapsamına dahil olan ülkeler ve detaylar...

Pegasus'tan 9 Euro'luk Kampanya

Pegasus Hava Yolları, kampanya kapsamında belirli destinasyonlara gidiş biletleri, 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İndirimli biletler 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde satın alınabilecek. Bu kampanyadan yararlanan yolcular, 26 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasında istedikleri tarihte seyahat edebilecek.

200 Bin Koltukla Sınırlı

Bu fırsattan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında 200.000 koltuk ile sınırlı bu indirim, Pegasus'un belirli yurt dışı hatlarında geçerli olacak.

Kampanyalı Biletler Nasıl Alınır?

Kampanyalı biletler, Pegasus'un flypgs.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kampanya dahilinde Light Paket bilete ek 5 Euro karşılığında 8 kg kabin bagajı ya da 12 kg uçak altı bagaj hakkı eklenebiliyor. Dileyen yolcular, 10 Euro fark ödeyerek Süper Eko pakete geçiş yapabiliyor.

9 Euro + Vergilerden Başlayan Hatlar

AnkaraŞarm El-Şeyh
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Şarm El-ŞeyhAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İskenderiyeİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Hurgadaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulŞarm El-Şeyh
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Şarm El-Şeyhİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulTiran
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Tiranİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulSaraybosna
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Saraybosnaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulTuzla
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Tuzlaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulSofya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Sofyaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Atinaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulAtina
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Priştineİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulPriştine
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İzmirÜsküp
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Üsküpİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulÜsküp
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Üsküpİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Bükreşİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBükreş
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Erivanİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulErivan
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaBakü
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
BaküAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraBakü
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
BaküAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Genceİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulGence
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Baküİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBakü
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaTiflis
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
TiflisAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Batumİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBatum
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulKutaisi
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Tiflisİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulAktau
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraViyana
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
ViyanaAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulViyana
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Viyanaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Kopenhagİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KayseriKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KölnKayseri
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KayseriDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DüsseldorfKayseri
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AdanaDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DüsseldorfAdana
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KölnDiyarbakır
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DiyarbakırKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
BerlinAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraBerlin
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KölnAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DüsseldorfAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraFrankfurt
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
FrankfurtAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraHamburg
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
HamburgAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraStuttgart
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
StuttgartAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KölnElazığ
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
ElazığKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
BerlinGaziantep
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KölnGaziantep
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
GaziantepKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DüsseldorfGaziantep
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
GaziantepDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Berlinİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBerlin
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Bremenİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBremen
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Kölnİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Dortmundİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulDortmund
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Düsseldorfİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Frankfurtİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulFrankfurt
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Hannoverİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulHannover
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Hamburgİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulHamburg
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Münihİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulMünih
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Nürnbergİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulNürnberg
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulStuttgart
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Stuttgartİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DüsseldorfSamsun
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DüsseldorfTrabzon
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
TrabzonDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
RotterdamKayseri
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Amsterdamİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Eindhovenİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Rotterdamİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Baselİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBasel
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Cenevreİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulCenevre
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulZürih
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Zürihİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Bahreynİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBahreyn
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Erbilİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AmmanAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AmmanAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AnkaraAmman
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Ammanİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Kuveytİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulKuveyt
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaBeyrut
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
BeyrutAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
BeyrutAdana
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AdanaBeyrut
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Dammamİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Riyadİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Abu Dabiİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulZagreb
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Zagrebİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Pragİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulPrag
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Manchesterİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Londraİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Lyonİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Marsilyaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Niceİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulNice
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Parisİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBudapeşte
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Milanoİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulMilano
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBologna
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Romaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulRoma
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulVenedik
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Venedikİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Osloİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Bratislavaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulBratislava
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İstanbulStockholm
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İzmirBerlin
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Berlinİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İzmirKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Kölnİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İzmirDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Düsseldorfİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İzmirFrankfurt
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Frankfurtİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
İzmirStuttgart
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Stuttgartİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
StockholmAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaStockholm
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
SharjahAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaSofya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
SofyaAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaBerlin
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
BerlinAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaKöln
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KölnAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaKopenhag
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
KopenhagAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
DüsseldorfAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaFrankfurt
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
FrankfurtAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaHannover
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
HannoverAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaHamburg
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
HamburgAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaHelsinki
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
HelsinkiAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaHurgada
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
HurgadaAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaLeipzig
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
LeipzigAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaMünih
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
MünihAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaNürnberg
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
NürnbergAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaŞarm El-Şeyh
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
Şarm El-ŞeyhAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaStuttgart
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
StuttgartAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
AntalyaTiran
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
TiranAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 9,00
