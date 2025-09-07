Viral Galeri Viral Liste Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?

Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler ve veliler için merak konusu olan konulardan biri, okulun ilk gününde toplu taşıma ücretlerinin nasıl uygulanacağı. Marmaray, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarında o gün herhangi bir ücret alınıp alınmayacağı gündemde. Peki İstanbul'da 8 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Giriş Tarihi: 07.09.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 06:43
Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken, veliler ve vatandaşlar toplu taşıma ücretlerini sorguluyor.

Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?

Kent genelinde alınan karara göre, 8 Eylül Pazartesi günü sabah 06.00'dan akşam 16.00'ya kadar belediyeye bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Bu uygulama okul servisleri ve özel araç kullanımındaki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?

SEFER ARTIŞLARI VE TRAFİK ÖNLEMLERİ

Okulların açılmasıyla birlikte toplu taşımada sefer sayısı artırılacak. Trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla ekipler, denetim ve yönlendirme çalışmaları yürütecek. Ayrıca okul servis araçları ilk gün bazı otoparkları ücretsiz kullanabilecek.

Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?

MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Marmaray, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiği için 8 Eylül'de ücretli olacak. Sadece otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunulacak.

Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?

ANKARA VE İZMİR'DE DURUM

Ankara ve İzmir'de okulların açılmasıyla toplu taşıma ücretleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kararlar duyurulduğunda güncel bilgiler paylaşılacak.

SON DAKİKA