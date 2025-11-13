Viral Galeri Viral Liste Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler

Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler

Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar, pasaport ücretlerini araştırmaya başladı. Yeni yılda yapılacak zamların öncesinde pasaport başvuruları hız kazandı. Bu süreçte en çok aranan konular arasında pasaport başvurusunun nasıl yapıldığı yer alıyor. 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ve gerekli belgelerin neler olduğu merak ediliyor. İşte randevu ekranı ve gerekli belgeler...

2026 yılında pasaport harçlarına gelecek zamlar öncesinde başvurularda yoğunluk oluştu. Birçok vatandaş, ücreti artmadan pasaport sahibi olabilmek için işlemelerini yıl bitmeden tamamlamaya yöneldi. Başvuru yapmayı düşünenler ise "Pasaport başvurusu nasıl yapılır, hangi evraklar gerekli?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 yılı pasaport harçları ve başvuru sürecine dair merak edilenler…

Pasaport Nasıl Alınır?

Pasaport sahibi olmak isteyen vatandaşların ilk adımı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) üzerinden randevu oluşturmaktır. Başvuru randevusu, nvi.gov.tr, Alo 199 hattı veya NVİ mobil uygulaması üzerinden kolayca alınabilir.

Randevu tarihini belirledikten sonra gerekli evrakların hazırlanması ve pasaport ücretinin ödenmesi gerekir. Hususi (yeşil) ve hizmet pasaportları harçtan muaf olduğu için bu pasaport türlerinde ödeme adımı uygulanmaz.

Belirlenen gün ve saatte il veya ilçe nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru işlemleri tamamlanır. Bu aşamada parmak izi dahil tüm biyometrik veriler sisteme kaydedilir.

Başvurunun onaylanmasının ardından pasaport hazırlanır ve istenirse posta yoluyla adrese teslim, istenirse de başvuru merkezinden şahsen teslim alınabilir.

PASAPORT BAŞVURU EKRANI

Pasaport Ücretleri Ne Kadar?

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 2.359,40 TL 1.135,00 TL 3.494,40 TL
1 Yıl 3.449,40 TL 1.135,00 TL 4.584,40 TL
2 Yıl 5.631,40 TL 1.135,00 TL 6.766,40 TL
3 Yıl 8.000,00 TL 1.135,00 TL 9.135,00 TL
3+ Yıl 11.274,00 TL 1.135,00 TL 12.409,00 TL

