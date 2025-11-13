Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler

Randevu tarihini belirledikten sonra gerekli evrakların hazırlanması ve pasaport ücretinin ödenmesi gerekir. Hususi (yeşil) ve hizmet pasaportları harçtan muaf olduğu için bu pasaport türlerinde ödeme adımı uygulanmaz.

Belirlenen gün ve saatte il veya ilçe nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru işlemleri tamamlanır. Bu aşamada parmak izi dahil tüm biyometrik veriler sisteme kaydedilir.