Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı! İşte Halit Yukay'ın son sözleri... "Her şey kontrol altında merak etme"
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için bölgede çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı. Yukay'la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ, "bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi" dedi.
Giriş Tarihi: 28.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:41