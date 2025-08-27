Viral Galeri Viral Liste Onlar denizlerin kabusu! Korku filminde rol alabilecek tuhaf deniz yaratıkları

Okyanusların binlerce metre derinliklerinde yaşayan bazı canlılar, görünüşleriyle insanı hayrete düşürüyor. Kimi devasa dişleriyle korku salıyor, kimi ise şeffaf bedeniyle adeta uzaydan gelmiş bir varlığı andırıyor. Bilim insanları tarafından keşfedilen bu tuhaf türler, sıra dışı yapılarıyla sadece merak uyandırıyor. İşte karanlık sularda yaşayan ve korku filmlerini aratmayan en ürpertici deniz canlıları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 16:48
Derin denizlerin bilinmeyen dünyasında yaşayan bazı canlılar, adeta bir korku filminden fırlamış gibi görünümleriyle insanı ürkütüyor. Denizlerin en karanlık ve soğuk bölgelerinde yaşayan canlıların birçoğu, insan gözüyle henüz hiç görülmedi. Keşfedilen bazı türler var ki, görüntüleriyle hayal gücünü zorlayarak insanı hem büyülüyor hem de ürkütüyor. İşte X platformunda yer alan posta göre, su altının derinliklerinde saklanan, görenleri adeta bir korku filmindeymiş gibi hissettiren en ilginç ve ürkütücü deniz yaratıkları…

Dişleriyle Ürperten Köpekbalıkları

Engerek köpekbalığı ve goblin köpekbalığı, çenelerindeki keskin dişleriyle avlarına korku salıyor.

Özellikle goblin köpekbalığının ani çene hareketleri, bilim insanlarını bile şaşırtıyor.

Renkli Yaratıklar

Kabarcık salyangozu, sevimli görünümlerinin ardında oldukça ilginç savunma mekanizmaları barındırıyor. Sıradışı görünümleriyle dikkat çekiyor.

Kara deniz tavşanı, suyun derinliklerinde yaşayan bir yumuşakçadır.

