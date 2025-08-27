Onlar denizlerin kabusu! Korku filminde rol alabilecek tuhaf deniz yaratıkları

Derin denizlerin bilinmeyen dünyasında yaşayan bazı canlılar, adeta bir korku filminden fırlamış gibi görünümleriyle insanı ürkütüyor. Denizlerin en karanlık ve soğuk bölgelerinde yaşayan canlıların birçoğu, insan gözüyle henüz hiç görülmedi. Keşfedilen bazı türler var ki, görüntüleriyle hayal gücünü zorlayarak insanı hem büyülüyor hem de ürkütüyor. İşte X platformunda yer alan posta göre, su altının derinliklerinde saklanan, görenleri adeta bir korku filmindeymiş gibi hissettiren en ilginç ve ürkütücü deniz yaratıkları…