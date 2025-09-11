Viral Galeri Viral Liste Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul yardımlarında araştırmalar hız kazandı. Okul masraflarına destek olacak kırtasiye yardımı için başvurular başladı. Peki kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler kırtasiye ödeneğinden faydalanabilir, şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 14:05
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan kırtasiye yardımı başvuruları yeniden gündeme geldi. Maddi durumu sınırlı ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla verilen bu yardım, öğrencilerin okul araç-gereç ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Peki kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı, nereden yapılıyor?

2025-2026 Kırtasiye Yardımı Başvuruları Ne Zaman?

Kırtasiye yardımı ödemeleri her yıl 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yapılıyor. Vatandaşların herhangi bir kuruma gitmesine gerek olmadan, tüm işlemler e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanıyor. Böylece hem velilerin yükü hafifletiliyor hem de başvuru süreci kolaylaşıyor.

Kırtasiye Yardımı Ne Kadar?

Kırtasiye yardım tutarı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kırtasiye yardım tutarı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Sosyal Güvenlik Kurumu / Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ödemeler, öğrencinin eğitim durumu YÖK ve MEB sistemlerinden doğrulandıktan sonra yılda bir kez toplu şekilde yapılıyor.

Kimler Kırtasiye Yardımından Yararlanabilir?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenim hayatı devam eden belirli hak sahiplerine sağlanmaktadır. Bu destekten yararlanabilecek gruplar şunlardır:

  • Vazife veya harp malullüğü aylığı alan öğrenciler,
  • 2330 sayılı Kanun kapsamında iç güvenlik ve asayiş nedeniyle, 3713 sayılı Kanun kapsamında ise terör olayları nedeniyle aylık bağlanan erbaş ve erler,
  • 2330 sayılı Kanun'a göre aylık ödemesi yapılan güvenlik korucuları ve siviller,
  • Vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden, aylık bağlanmadan görev veya sınıf değiştirerek çalışmaya devam edenler ile göreve başlamaları nedeniyle vazife malullüğü aylıkları kesilen kişiler,
  • Terör olaylarının önlenmesi, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesi sürecinde hayatını kaybeden, yaralanan ya da engelli hale gelen sivil şehit ve gaziler ile çocukları.
