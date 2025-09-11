Okul kırtasiye yardımı SGK’dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı

2025-2026 Kırtasiye Yardımı Başvuruları Ne Zaman?

Kırtasiye yardımı ödemeleri her yıl 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yapılıyor. Vatandaşların herhangi bir kuruma gitmesine gerek olmadan, tüm işlemler e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanıyor. Böylece hem velilerin yükü hafifletiliyor hem de başvuru süreci kolaylaşıyor.