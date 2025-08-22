Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para? A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu 2025
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde veliler ve öğrenciler en uygun kırtasiye ürünlerini araştırıyor. A101, ŞOK, BİM gibi aktüel marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışa çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. A101, ŞOK ve BİM'in her yıl yayınladığı kırtasiye katalogları, öğrencilerin ve velilerin hesaplı alışveriş yapmasını sağlıyor. Peki A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu çıktı mı? Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para?
