Viral Galeri Viral Liste Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para? A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu 2025

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde veliler ve öğrenciler en uygun kırtasiye ürünlerini araştırıyor. A101, ŞOK, BİM gibi aktüel marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışa çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. A101, ŞOK ve BİM'in her yıl yayınladığı kırtasiye katalogları, öğrencilerin ve velilerin hesaplı alışveriş yapmasını sağlıyor. Peki A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu çıktı mı? Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2025 20:26
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Öğrenciler okul hazırlıklarını tamamlarken, veliler ise bütçelerini zorlamadan alışveriş yapabilecekleri marketleri araştırıyor. Kalem, defter, boya, suluk, çanta ve kalem kutusu gibi temel ihtiyaçlar için en çok tercih edilen adresler yine aktüel marketler oldu. Peki A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu yayınlandı mı, kırtasiye ürünleri satışa çıktı mı?

A101-ŞOK-BİM KIRTASİYE KATALOĞU ÇIKTI MI?

Marketin aktüel kataloglarında bu yıl da uygun fiyatlı yüzlerce ürün yer alıyor. Özellikle defter çeşitleri, kalem setleri, pastel ve kuru boyalar, okul çantaları ve suluklar yoğun ilgi görüyor. ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı. Kataloğda, okul ihtiyaçlarına dair her şey uygun fiyatlarla satışa sunuldu. A101 ve BİM kırtasiye ürünlerini içeren aktüel kataloğunu henüz duyurulmadı. Lakin iki aktüel marketin online web sitelerinde kırtasiye ürünleri ve okul ihtiyaçları kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu. İşte okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk, boya fiyatları...

ŞOK KIRTASİYE KATALOĞU SATIŞTA!

Okul ve Beslenme Çantası Çeşitleri: 599 TL
Laptop Çantası: 299 TL
Çift Gözlü Kalem Çantası: 100 TL
Tek Gözlü Üçgen Kalem Çantası: 59,95 TL


A4 40 Yaprak PP Kapak Defter: 19,95 TL
A4 60 Yaprak Karton Kapak Defter: 22,95 TL
A4 80 Yaprak PP Kapak Defter: 29,95 TL
A5 80 Yaprak PP Kapak Defter: 19,95 TL
A5 40 Yaprak Karton Kapak Defter: 9,50 TL


Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı: 69,95 TL
Faber Castell Versatil Kalem + Uç Seti: 79,95 TL
Faber Castell Keçeli Kalem 12'li: 99,95 TL
Faber Castell Sınav Silgili 3'lü: 44,95 TL
Lector Sekreterlik: 49,95 TL
A4 Fon Kartonu 10'lu: 19,95 TL

