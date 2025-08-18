Viral Galeri Viral Liste Öğretmenlerin eş durumuna bağlı atama takvimi | Sözleşmeli öğretmen ataması iller arası yer değiştirme başvurulan nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenler ve 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçen öğretmenlere yönelik eş durumu atamaları hakkında yeni bir duyuru yayımladı. Açıklamaya göre, 30 Eylül 2025 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmamış olan öğretmenler de farklı illerde görev yapmaları halinde aile birlikteliğini sağlamak için başvuruda bulunabilecek.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:12
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna geçenler için eş durumu atamalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Buna göre, 30 Eylül 2025 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmamış olan öğretmenler de farklı illerde görev yapmaları halinde aile bütünlüğünü sağlamak amacıyla başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, eş durumu atamasına başvurmak isteyen öğretmenlerin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az bir yıllık görev süresini tamamlamış olmaları gerektiği belirtildi. Her iki eşin de bir yıllık çalışma süresini doldurması halinde karşılıklı başvuru zorunlu olacak. Ancak eşlerden yalnızca biri bu şartı taşıyorsa, başvuru hakkı sadece o öğretmene ait olacak.

Ayrıca askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğretmenler, 1 Eylül 2025'e kadar görevine başlayacağını belgelendirmeleri halinde eş durumu atamalarına başvurabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Öğretmenler, başvurularını 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapabilecek. Başvuru öncesinde MEBBİS'te yer alan kimlik, branş ve hizmet süresi bilgilerinin güncel olup olmadığı kontrol edilecek, varsa eksiklikler il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzeltilecek.

ATAMALAR HİZMET SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEK

MEB'in açıklamasına göre, atamalar illerdeki öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak. Yer değiştirme sürecinde öncelik hizmet süresi üstünlüğü esas alınarak belirlenecek. Hizmet süresi eşit olan öğretmenler arasında ise göreve başlama tarihi daha önce olanlara öncelik verilecek.

TAKVİM BELLİ OLDU

Başvurular: 18-22 Ağustos 2025

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 26 Ağustos 2025

İlişik Kesme İşlemleri: 27 Ağustos 2025'ten itibaren

