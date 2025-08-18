Öğretmenlerin eş durumuna bağlı atama takvimi | Sözleşmeli öğretmen ataması iller arası yer değiştirme başvurulan nereden yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, eş durumu atamasına başvurmak isteyen öğretmenlerin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az bir yıllık görev süresini tamamlamış olmaları gerektiği belirtildi. Her iki eşin de bir yıllık çalışma süresini doldurması halinde karşılıklı başvuru zorunlu olacak. Ancak eşlerden yalnızca biri bu şartı taşıyorsa, başvuru hakkı sadece o öğretmene ait olacak.

Ayrıca askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğretmenler, 1 Eylül 2025'e kadar görevine başlayacağını belgelendirmeleri halinde eş durumu atamalarına başvurabilecek.