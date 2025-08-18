Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen iller arası tayin başvuruları nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenler ve 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçen öğretmenlere yönelik eş durumu atamaları hakkında yeni bir duyuru yayımladı. Açıklamaya göre, 30 Eylül 2025 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmamış olan öğretmenler de farklı illerde görev yapmaları halinde aile birlikteliğini sağlamak için başvuruda bulunabilecek.
