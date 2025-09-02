Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

KİMLER BAŞVURABİLİR? 2025 ŞARTLARI

Ulaşım desteğinden yararlanabilecek öğrenciler için şartlar şöyle:

📌Sosyal güvencesi olmayan haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane içi kişi başı gelir net asgari ücretin üçte birinden az (5.667,37 TL) olan haneler, ihtiyaç sahibi olarak Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmeli.

📌Türkiye sınırları içinde ailesinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden öğrenciler.