Viral Galeri Viral Liste Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte veliler ve öğrenciler, "Ulaşım yardımı başvuru şartları neler?" ve "2025'te öğrencilere ulaşım desteği ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla hayata geçirilen Ulaşım Desteği programının 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da süreceğini duyurdu. Peki öğrencilere ulaşım desteği miktarı ne kadar olacak ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 08:33
Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

2025-2026 eğitim öğretim yılında, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrenciler için şehirlerarası ulaşım desteği devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı resmi açıklamada farklı illerde eğitim gören öğrencilere sağlanan desteğin kapsamını duyurdu.

Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

ULAŞIM DESTEĞİ ÜST LİMİTİ YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, 2025 yılı için ulaşım desteğinde tek yön üst limitinin 1900 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Önceki yıl bu rakam 1250 TL seviyesindeydi. Programa göre öğrenciler, yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destek alabiliyor. Böylece maksimum yıllık destek tutarı 7600 TL'ye ulaşıyor.

Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz" diyen Göktaş, Ulaşım Desteği'nin 2022 yılında hayata geçirildiğini ve Temmuz 2025'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldığını belirtti.

Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

KİMLER BAŞVURABİLİR? 2025 ŞARTLARI

Ulaşım desteğinden yararlanabilecek öğrenciler için şartlar şöyle:

📌Sosyal güvencesi olmayan haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane içi kişi başı gelir net asgari ücretin üçte birinden az (5.667,37 TL) olan haneler, ihtiyaç sahibi olarak Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülmeli.

📌Türkiye sınırları içinde ailesinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden öğrenciler.

Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

📌25 yaş ve altı Türk vatandaşı olmak.

📌Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik belgesi, öğrenci belgesi ve ulaşım bileti yer alıyor.

SON DAKİKA