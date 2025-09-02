Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte veliler ve öğrenciler, "Ulaşım yardımı başvuru şartları neler?" ve "2025'te öğrencilere ulaşım desteği ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla hayata geçirilen Ulaşım Desteği programının 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da süreceğini duyurdu. Peki öğrencilere ulaşım desteği miktarı ne kadar olacak ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 08:33