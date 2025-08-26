Viral Galeri Viral Liste ÖGG soru ve cevap kitapçığı 2025 | 116. dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları erişime açıldı mı? Puan hesaplama...

Özel Güvenlik Görevlisi adayları, ÖGG 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarını merakla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Silah farkı sınavına katılan adaylar ise 25 soruluk ek bir testten geçti. Her soru 2 puan üzerinden değerlendirilecek sınavın cevap anahtarı ve sonuçları, sınav kılavuzunda belirtilen tarihte erişime açılacak. Peki ÖGG 116. dönem sınav cevapları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:52
Özel Güvenlik Görevlisi adayları, 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavının soru ve cevap anahtarlarını merakla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavda, adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi.

Sınavın ardından adayların gündeminde, soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı yer aldı. Sınav kılavuzuna göre, ÖGG sınav soruları ve cevapları 26 Ağustos 2025 Salı günü yayınlanacak.

ÖGG Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Nasıl Görüntülenir?

A ve B tipi soru kitapçıkları ile cevap anahtarları, www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden erişime açılacak.

Sınavla ilgili tüm bilgiler, soru ve cevaplar, sonuçlar, itiraz süreçleri ve diğer talimatlar da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Silah Farkı Sınavı Değerlendirmesi

Silah farkı sınavına giren adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamının en az 50 puan olması gerekiyor. Ayrıca bu puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puanlarının ortalamasının en az 60 puan olması şart.

Silahsız sertifikaya sahip adaylar, silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak sınava katılıyor. Eğer belirlenen başarı kriterleri sağlanamazsa, sınav sonucu silahsız sınav türünden değerlendirilecek.

