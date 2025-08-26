ÖGG soru ve cevap kitapçığı 2025 | 116. dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları erişime açıldı mı? Puan hesaplama...

Silah Farkı Sınavı Değerlendirmesi

Silah farkı sınavına giren adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamının en az 50 puan olması gerekiyor. Ayrıca bu puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puanlarının ortalamasının en az 60 puan olması şart.