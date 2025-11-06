ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Dönem Yenileme Eğitimi sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki 2025 yılı 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli oldu mu?
