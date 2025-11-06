ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, binlerce aday için kariyer yolunda belirleyici bir aşama oldu. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirdi. Peki 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?