ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Dönem Yenileme Eğitimi sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki 2025 yılı 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 06.11.2025 08:12
19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, binlerce aday için kariyer yolunda belirleyici bir aşama oldu. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirdi. Peki 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

117. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı (ÖGDB) tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 7 Kasım 2025 Cuma günü erişime açılacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında yazılı sınav sonuçlarına itirazda bulunabilecek. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, değerlendirme sonuçları 13 Kasım 2025 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

SONUÇLAR SADECE ONLİNE OLARAK ÖĞRENİLECEK

117. Dönem ÖGG sınav sonuçları adaylara basılı belge veya posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, yalnızca çevrim içi sistem üzerinden açıklanacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile birlikte "onlineislemler.egm.gov.tr" ya da "egm.gov.tr/ozelguvenlik" adreslerinden sorgulama yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

