ÖGG sınav sonuçları açıklandı 2025: 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme sonuçları erişime açıldı
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği ÖGG sınav sonuçları açıklandı. 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. İşte sınav sonucu sorgulama ekranı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:05