ÖGG sınav sonuçları açıklandı 2025: 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme sonuçları erişime açıldı

Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

ÖGG sınavında adaylara toplam 100 soru yöneltildi ve puanlama 100 puan üzerinden yapılacak. Silah farkı sınavına giren adaylara ise 25 soru soruldu. Her bir soru iki puan olmak üzere değerlendirme 50 puan üzerinden gerçekleştirilecek.