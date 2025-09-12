Viral Galeri Viral Liste ÖGG sınav sonuçları açıklandı 2025: 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme sonuçları erişime açıldı

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği ÖGG sınav sonuçları açıklandı. 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. İşte sınav sonucu sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:05
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılması adayların gündeminde yer aldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı duyurdu! ÖGG sınav sonuçları açıklandı.

ÖGG Sonuçları İlan Edildi

Binlerce adayın ter döktüğü sınavda 100 soruyu yanıtlayan katılımcılar için bekleyiş sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan takvime göre, ÖGG 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları 12 Eylül 2025 itibarıyla erişime açıldı.

Sonuçlara Nereden Ulaşılacak?

Özel güvenlik sınavı sonuçları, EGM'nin resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

ÖGG sınavında adaylara toplam 100 soru yöneltildi ve puanlama 100 puan üzerinden yapılacak. Silah farkı sınavına giren adaylara ise 25 soru soruldu. Her bir soru iki puan olmak üzere değerlendirme 50 puan üzerinden gerçekleştirilecek.

