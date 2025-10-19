ÖGG bugün saat kaçta? 19 Ekim Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav başlangıç ve bitişi...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların merakla beklediği ÖGG sınav takvimini açıkladı. 117. Temel Eğitim ile 93. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı'nın tarihi netleşti. Binlerce aday, sınav günü ve saati için geri sayımı başlatırken, EGM'nin duyurusuyla birlikte sınav sürecine dair tüm detaylar da belli oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 08:53