ÖGG bugün saat kaçta? 19 Ekim Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav başlangıç ve bitişi...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların merakla beklediği ÖGG sınav takvimini açıkladı. 117. Temel Eğitim ile 93. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı'nın tarihi netleşti. Binlerce aday, sınav günü ve saati için geri sayımı başlatırken, EGM'nin duyurusuyla birlikte sınav sürecine dair tüm detaylar da belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 08:53
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yayımladığı sınav takvimine göre, binlerce adayın beklediği 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınavı için artık son düzlüğe girildi. Temel ve yenileme eğitimi alan adaylar, hafta sonu gerçekleştirilecek sınavda ter dökecek.

117. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM'nin resmi takvimine göre 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG Sınavı 19 Ekim Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak uygulanacak. Adayların sınavdan en az 30 dakika önce salonlarda hazır bulunması gerekiyor.

SORU VE CEVAP ANAHTARLARI 21 EKİM'DE YAYINLANACAK

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri de soru ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarih oldu. EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 117. ÖGG Sınavı'nın soru ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilere www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ulaşabilecek.

SINAV SONUÇLARI 7 KASIM'DA İLAN EDİLECEK

Değerlendirme sürecinin ardından sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlarla birlikte itiraz süreçleri de yine EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yürütülecek.

