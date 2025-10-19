ÖGG bugün saat kaçta? 19 Ekim Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav başlangıç ve bitişi...

SORU VE CEVAP ANAHTARLARI 21 EKİM'DE YAYINLANACAK

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri de soru ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarih oldu. EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 117. ÖGG Sınavı'nın soru ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.