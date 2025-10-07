Viral Galeri Viral Liste Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

Ocak ayında pasaporttan IMEI'ye, MTV'den yurt dışı çıkış harcına kadar tüm ücretler değişiyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte birçok kalemde yeni fiyatlar geçerli olacak. Peki hangi ücretler ne kadar artacak, kim ne kadar ödeyecek? İşte tahmini hesaplama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 11:50
Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

Ekim ayında açıklanan enflasyon oranlarının ardından Yeniden Değerleme Oranı da netleşiyor. Bu oranla birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla vergi, harç ve cezalar başta olmak üzere çalışanların yemek ve ulaşım giderleri, yurt dışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde fiyatlar artacak.

Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

Her yıl ÜFE'nin (Üretici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, devletin tahsil ettiği vergi, ceza ve harçların yıllık artışında temel ölçüt olarak kullanılıyor. 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 23 olması bekleniyor. Bu oran baz alındığında, kalem ücretleri şu şekilde olacak…

Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

Yemek Kartı ve Ulaşım Ücretleri

2025'te günlük yemek bedeli 240 TL + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması halinde bu tutarın yaklaşık 295 TL'ye çıkması bekleniyor. Ulaşımda ise işverenin servis sağlamadığı durumlarda vergiden muaf günlük sınır 126 TL'den 155 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor
Kural İhlali Türü Mevcut Ceza (TL) 2025 Tahmini Yeni Ceza (Yüzde 23 Artışla)
Kırmızı ışık ihlali 2.167 2.665 TL
Aşırı ses (egzoz/sistem) cezası 993 1.221 TL
Hız sınırını %10-30 aşma 2.167 2.665 TL
Hız sınırını %30-50 aşma 4.512 5.550 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşma 9.268 11.400 TL
U dönüşü yasağına uymama 993 1.221 TL
Muayenesiz araç kullanma 2.168 2.667 TL
Plakasız motor kullanma 15.709 19.322 TL
Emniyet şeridi ihlali 9.268 11.400 TL
Yaya geçidinde durmama 4.512 5.550 TL
Hatalı park 993 1.221 TL
Emniyetsiz araç kullanma 18.678 22.974 TL
Drift yapmak 46.393 57.063 TL
Sahte plaka kullanımı 46.302 56.951 TL
Hatalı sollama 2.168 2.667 TL
Makas atma (tehlikeli şerit değişimi) 46.393 57.063 TL
Kask takmama (motosiklet) 993 1.221 TL
Seyir halindeyken telefonla konuşma 2.168 2.667 TL
Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

Taşıt Türü / Özelliği 1-6 Yaş (Mevcut) 1-6 Yaş (Tahmini) 7-15 Yaş (Mevcut) 7-15 Yaş (Tahmini) 16+ Yaş (Mevcut) 16+ Yaş (Tahmini)
1️⃣ Minibüs 5.780 7.109 3.817 4.695 1.862 2.290
2️⃣ Panelvan ve Motokaravanlar
1900 cm³ ve altı 7.707 9.480 4.808 5.914 2.857 3.514
1901 cm³ ve üzeri 11.666 14.349 7.707 9.480 4.808 5.914
3️⃣ Otobüs ve Benzerleri (Oturma Kapasitesine Göre)
25 kişiye kadar 14.603 17.962 8.720 10.726 3.817 4.695
26–35 kişiye kadar 17.513 21.541 14.603 17.962 5.780 7.109
36–45 kişiye kadar 19.489 23.971 16.530 20.332 7.707 9.480
46 kişi ve üzeri 23.381 28.759 19.489 23.971 11.666 14.349
4️⃣ Kamyon, Kamyonet, Çekici ve Benzerleri (Azami Ağırlığa Göre)
1.500 kg'a kadar 5.182 6.374 3.442 4.234 1.685 2.073
1.501–3.500 kg 10.499 12.914 6.082 7.481 3.442 4.234
3.501–5.000 kg 15.774 19.402 13.129 16.149 5.182 6.374
5.001–10.000 kg 17.513 21.541 14.872 18.293 6.971 8.574
10.001–20.000 kg 21.048 25.889 17.513 21.541 10.499 12.914
20.001 kg ve üzeri 26.327 32.382 21.048 25.889 12.231 15.044
SON DAKİKA