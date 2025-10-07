Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

Ekim ayında açıklanan enflasyon oranlarının ardından Yeniden Değerleme Oranı da netleşiyor. Bu oranla birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla vergi, harç ve cezalar başta olmak üzere çalışanların yemek ve ulaşım giderleri, yurt dışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde fiyatlar artacak.