Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor

|Kural İhlali Türü
|Mevcut Ceza (TL)
|2025 Tahmini Yeni Ceza (Yüzde 23 Artışla)
|Kırmızı ışık ihlali
|2.167
|2.665 TL
|Aşırı ses (egzoz/sistem) cezası
|993
|1.221 TL
|Hız sınırını %10-30 aşma
|2.167
|2.665 TL
|Hız sınırını %30-50 aşma
|4.512
|5.550 TL
|Hız sınırını %50'den fazla aşma
|9.268
|11.400 TL
|U dönüşü yasağına uymama
|993
|1.221 TL
|Muayenesiz araç kullanma
|2.168
|2.667 TL
|Plakasız motor kullanma
|15.709
|19.322 TL
|Emniyet şeridi ihlali
|9.268
|11.400 TL
|Yaya geçidinde durmama
|4.512
|5.550 TL
|Hatalı park
|993
|1.221 TL
|Emniyetsiz araç kullanma
|18.678
|22.974 TL
|Drift yapmak
|46.393
|57.063 TL
|Sahte plaka kullanımı
|46.302
|56.951 TL
|Hatalı sollama
|2.168
|2.667 TL
|Makas atma (tehlikeli şerit değişimi)
|46.393
|57.063 TL
|Kask takmama (motosiklet)
|993
|1.221 TL
|Seyir halindeyken telefonla konuşma
|2.168
|2.667 TL
|Taşıt Türü / Özelliği
|1-6 Yaş (Mevcut)
|1-6 Yaş (Tahmini)
|7-15 Yaş (Mevcut)
|7-15 Yaş (Tahmini)
|16+ Yaş (Mevcut)
|16+ Yaş (Tahmini)
|1️⃣ Minibüs
|5.780
|7.109
|3.817
|4.695
|1.862
|2.290
|2️⃣ Panelvan ve Motokaravanlar
|1900 cm³ ve altı
|7.707
|9.480
|4.808
|5.914
|2.857
|3.514
|1901 cm³ ve üzeri
|11.666
|14.349
|7.707
|9.480
|4.808
|5.914
|3️⃣ Otobüs ve Benzerleri (Oturma Kapasitesine Göre)
|25 kişiye kadar
|14.603
|17.962
|8.720
|10.726
|3.817
|4.695
|26–35 kişiye kadar
|17.513
|21.541
|14.603
|17.962
|5.780
|7.109
|36–45 kişiye kadar
|19.489
|23.971
|16.530
|20.332
|7.707
|9.480
|46 kişi ve üzeri
|23.381
|28.759
|19.489
|23.971
|11.666
|14.349
|4️⃣ Kamyon, Kamyonet, Çekici ve Benzerleri (Azami Ağırlığa Göre)
|1.500 kg'a kadar
|5.182
|6.374
|3.442
|4.234
|1.685
|2.073
|1.501–3.500 kg
|10.499
|12.914
|6.082
|7.481
|3.442
|4.234
|3.501–5.000 kg
|15.774
|19.402
|13.129
|16.149
|5.182
|6.374
|5.001–10.000 kg
|17.513
|21.541
|14.872
|18.293
|6.971
|8.574
|10.001–20.000 kg
|21.048
|25.889
|17.513
|21.541
|10.499
|12.914
|20.001 kg ve üzeri
|26.327
|32.382
|21.048
|25.889
|12.231
|15.044