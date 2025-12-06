Viral Galeri Viral Liste O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 24 ilde sarı kodlu alarm

O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 24 ilde sarı kodlu alarm

Aralıkla birlikte ısınan hava yerini hızlı bir yağış dalgasına bırakıyor. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve yükseklerde kar bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul'da beklenen hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bazı illeri kar yağışına karşı uyardı. Peki önümüzdeki günlerde Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? İşte 6 Aralık bölge bölge hava durumu detayları...

Aralık ayının ilk günleri İstanbul ve birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçti. Ancak Akdeniz üzerinden gelen yeni sistem tabloyu tamamen değiştiriyor. MGM, çok sayıda bölgede yağışların kuvvetleneceği, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtti. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbulluları uyardı, genel hava durumu ile ilgili değerlendirme bulundu.

VALİLİK'TEN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 07 Aralık 2025 Pazar günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, yağışların gün içinde zaman zaman etkisini artırabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

MARMARA'DA TEHLİKELİ YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 07 Aralık 2025 Pazar günü etkili olacak kuvvetli sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre yağışların; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevrelerinde, ayrıca Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer şiddetini artırması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER:

Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Yalova

Yetkililer, yağışla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Uyarı, 07 Aralık saat 00.00'da başlayıp gün boyunca etkisini sürdürecek.

