O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 24 ilde sarı kodlu alarm

Aralık ayının ilk günleri İstanbul ve birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçti. Ancak Akdeniz üzerinden gelen yeni sistem tabloyu tamamen değiştiriyor. MGM, çok sayıda bölgede yağışların kuvvetleneceği, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtti. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbulluları uyardı, genel hava durumu ile ilgili değerlendirme bulundu.