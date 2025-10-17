Nobel Barış Ödüllü Machado'dan katil Netanyahu'ya skandal tebrik!
ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine verilmesini istediği ödül, Nobel Komitesi tarafından Venezuela Ulusal Meclis Üyesi Maria Corina Machado'ya verilmişti. Nobel Barış Ödüllü Machado'dan savaşın mimarisi Bibi'ye tebrik geldi. Machado, katil Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı 'kesin kararlardan' dolayı skandal bir şekilde tebrik etti.
Giriş Tarihi: 17.10.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 19:55