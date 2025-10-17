Viral Galeri Viral Liste Nobel Barış Ödüllü Machado'dan katil Netanyahu'ya skandal tebrik!

Nobel Barış Ödüllü Machado'dan katil Netanyahu'ya skandal tebrik!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine verilmesini istediği ödül, Nobel Komitesi tarafından Venezuela Ulusal Meclis Üyesi Maria Corina Machado'ya verilmişti. Nobel Barış Ödüllü Machado'dan savaşın mimarisi Bibi'ye tebrik geldi. Machado, katil Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı 'kesin kararlardan' dolayı skandal bir şekilde tebrik etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 17.10.2025 19:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 19:55
Nobel Barış Ödüllü Machado’dan katil Netanyahu’ya skandal Gazze tebriği

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado, İsrail'in savaş sırasındaki "başarılarını" takdir ettiğini söyledi.

Nobel Barış Ödüllü Machado’dan katil Netanyahu’ya skandal Gazze tebriği

Netanyahu'yu arayarak "savaş sırasında aldığı kararları, attığı adımları ve İsrail'in başarılarını" takdir ettiğini söyleyen Machado, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Nobel Barış Ödüllü Machado’dan katil Netanyahu’ya skandal Gazze tebriği

Machado, İsrail'in "İran eksenine" yönelik saldırılarını da överken bunun sadece İsrail'e değil, aynı zamanda Venezuela'ya da tehdit olduğunu iddia etti.

Nobel Barış Ödüllü Machado’dan katil Netanyahu’ya skandal Gazze tebriği

Netanyahu'nun ise Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı Machado'yu tebrik ettiği belirtildi.

Nobel Barış Ödüllü Machado’dan katil Netanyahu’ya skandal Gazze tebriği

Uluslararası Ceza Mahkemesi, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado'nun telefonla arayarak hem Gazze, hem İran'a saldırıları nedeniyle tebrik ettiği, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da tutuklama emri çıkarmıştı.

SON DAKİKA