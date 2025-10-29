Viral Galeri Viral Liste Nilüfer Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki yapım, Osmanlı'nın yeni dönemine ışık tutarken, dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Peki Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:09
Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisinin devamı olarak ekranlara gelecek yapım, Osmanlı'nın kuruluş dönemini yeni bir bakışla ele alacak. Dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat verecek olan Mahassine Merabet, oyunculuğu ve güzelliğiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

MAHASSİNE MERABET KİMDİR?

Fas asıllı oyuncu Mahassine Merabet, 24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını memleketinde geçiren Merabet, eğitimine de burada başladı. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra kariyerini geliştirmek için Türkiye'ye taşındı. İstanbul'da özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Genç yaşına rağmen hem akademik hem de sanatsal anlamda kendini geliştirmesi, onu kısa sürede öne çıkan isimlerden biri haline getirdi.

OYUNCULUK KARİYERİ VE YER ALDIĞI PROJELER

Mahassine Merabet, oyunculuk yolculuğuna 2022 yılında Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisiyle başladı. Dizide Hira karakterine hayat veren oyuncu, güçlü performansıyla kısa sürede dikkat çekti ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Üç dil bilen (Arapça, Türkçe, Fransızca) Merabet, dil yeteneği sayesinde hem Türk televizyonlarında hem de uluslararası projelerde yer alabilecek potansiyele sahip genç bir yıldız olarak görülüyor. Kuruluş Orhan dizisiyle birlikte tarihi bir karakteri canlandıracak olan oyuncunun performansı, merakla bekleniyor.

NİLÜFER HATUN'UN TARİHTEKİ YERİ

Dizide Mahassine Merabet'in hayat vereceği Nilüfer Hatun, Osmanlı tarihinin önemli kadın figürlerinden biridir. Tarihi kaynaklara göre Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşi ve I. Murad'ın annesi olarak bilinir.

İlk Osmanlı tarihçileri Âşıkpaşazâde ve Neşrî, onun Yarhisar tekfurunun kızı olduğunu yazar. Bazı rivayetlerde adı Lülüfer veya Ülüfer şeklinde geçer. Ayrıca bazı araştırmacılar, adının Holophira (Olivera) olabileceğini, zamanla bu ismin "Nilüfer"e dönüştüğünü belirtir. Ancak Türkçe'ye Farsça'dan geçen "nilüfer" kelimesi de aslında Grekçe kökenlidir.

Nilüfer Hatun, Osmanlı'nın kuruluş döneminde siyasi evliliklerle ön plana çıkan bir isimdir. Aynı zamanda I. Murad'ın annesi olarak hanedanın devamında da önemli bir rol oynamıştır. Hayırsever kişiliğiyle tanınan Nilüfer Hatun'un, Bursa Ovası'nda yaptırdığı köprü, bugün hâlâ onun adıyla anılır.

