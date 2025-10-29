Nilüfer Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?
Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki yapım, Osmanlı'nın yeni dönemine ışık tutarken, dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Peki Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:09