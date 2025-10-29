Nilüfer Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?

MAHASSİNE MERABET KİMDİR?

Fas asıllı oyuncu Mahassine Merabet, 24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını memleketinde geçiren Merabet, eğitimine de burada başladı. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra kariyerini geliştirmek için Türkiye'ye taşındı. İstanbul'da özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Genç yaşına rağmen hem akademik hem de sanatsal anlamda kendini geliştirmesi, onu kısa sürede öne çıkan isimlerden biri haline getirdi.