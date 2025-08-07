“Ne spor ne diyet!” dedi, 12 ayda 63 kilo verdi! İşte sırrı

Kilo vermek, çoğu kişi için hem fiziksel hem de mental olarak zorlu bir süreç. Liza Marie isimli genç kadın, bu algıyı tamamen yıktı. 12 ayda tam 63 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Liza, ne spor salonuna gitti ne de katı diyet programları uyguladı. Peki bu mucizevi değişimi nasıl başardı? İşte ilham dolu başarı öyküsü ve herkesin uygulayabileceği 6 adımlık formül…