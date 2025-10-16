Narin Güran davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi: Bardağı taşıran son damla ses kaydı
Diyarbakır'da 11 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Davada 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilini artık savunmayacağını duyurdu. Eryılmaz, açıklamasında 'Artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve 'Narin'i Nevzat öldürdü' dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur' ifadelerine yer verdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 10:17