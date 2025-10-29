Narin Güran cinayetinde şok iddia! O saç teli kime ait?

"NARİN'İN AVUCUNDAN ÇIKAN SAÇ TELİ"

Avukat Ali Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle;

Bu dava başladığından bu yana konuyu sürekli gündeme getirdim. Zaten bir isim vardı, hepinizin malumudur: Hediye Güran'dan bahsetmiştim. En çok üzerinde durduğum şüphelilerden biri Hediye Güran'dı. Sonrasında Maşallah Güran da bu davanın içerisine dahil oldu; zaman içerisinde dahil oldu.

Hatırlarsanız, Diyarbakır 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Maşallah Güran ve Hediye Güran, delilleri karartmak ve yok etmek suçundan ceza aldılar. 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Cinayet suçundan kurtuldular ama delilleri karartmak ve yok etmekten ceza aldılar.