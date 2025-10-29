Narin Güran cinayetinde şok iddia! O saç teli kime ait?
Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 Narin Güran cinayetinde yeni iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz, DNA incelemesine dikkat çekerek, 'Saçların Narin'in annesine ya da anne soyundan birine ait olduğu kesin. Bir erkeğe ait olma ihtimali çok az.' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 14:24