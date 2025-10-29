Viral Galeri Viral Liste Narin Güran cinayetinde şok iddia! O saç teli kime ait?

Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 Narin Güran cinayetinde yeni iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz, DNA incelemesine dikkat çekerek, 'Saçların Narin'in annesine ya da anne soyundan birine ait olduğu kesin. Bir erkeğe ait olma ihtimali çok az.' dedi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı.

Narin Güran cinayetinde soruşturma sürerken yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken ifadeler kullandı. DNA incelemesine işaret eden avukat Eryılmaz, "Saçların Narin'in annesine ya da anne soyundan birine ait olduğu kesin. Ama kime ait olduğu belli değil." dedi.

"NARİN'İN AVUCUNDAN ÇIKAN SAÇ TELİ"

Avukat Ali Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle;

Bu dava başladığından bu yana konuyu sürekli gündeme getirdim. Zaten bir isim vardı, hepinizin malumudur: Hediye Güran'dan bahsetmiştim. En çok üzerinde durduğum şüphelilerden biri Hediye Güran'dı. Sonrasında Maşallah Güran da bu davanın içerisine dahil oldu; zaman içerisinde dahil oldu.

Hatırlarsanız, Diyarbakır 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Maşallah Güran ve Hediye Güran, delilleri karartmak ve yok etmek suçundan ceza aldılar. 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Cinayet suçundan kurtuldular ama delilleri karartmak ve yok etmekten ceza aldılar.

"SAÇ TELLERİNİN ERKEĞE AİT OLMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜKTÜ"

Benim bu olayın içerisinde bir kadının da bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmemin sebebi, narin kızımızın avuç içinden çıkan saç telleriydi; aynı zamanda da vücudundan çıkan saç telleri. Çünkü bu saç tellerinden biri 29 santimetre, biri 16 santimetre, diğeri ise 11 santimetre uzunluğundaydı. Dolayısıyla bunların bir erkeğe ait olma ihtimali çok düşüktü. Büyük bir olasılıkla, başka bir kadına ait saç telleriydi bunlar.

Olayın olduğu dönemde yargılanan sanıklardan Yücel Güran'ın o zamanki saç rengi kahverengi değildi; kına yakılmış, kına renginde bir saçı vardı. Dolayısıyla diğer iştirakçinin kahverengi saçlara sahip başka bir kadın olduğunu iddia etmiştim. Bunun muhtemelen Hediye Güran olabileceğini söylemiştim. Çünkü Hediye Güran'ın dava sırasında vermiş olduğu ifadelerde, olayın gerçekleştiği saatlerde yani 15.00 ile 15.30 arasında Arif Güran'ın evinin orada ve çevresinde bulunduğuna ilişkin beyanları vardı. En büyük şüphelilerden birisi benim kafamda her zaman Hediye Güran olmuştu.

