Viral Galeri Viral Liste Müge Anlı ve Tatlı Sert YENİ SEZON TARİHİ 2025-2026 | Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Atv ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için geri sayımı tamamladı. Haziran ayında sezon finali yapan programın dönüş tarihi uzun süredir merak konusuydu. Kanalın resmi açıklamasıyla birlikte sevilen yapımın yeniden izleyiciyle buluşacağı gün belli oldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 19.08.2025 13:46
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon için geri dönüyor. Yaz tatiline Haziran ayında giren programın ne zaman başlayacağı uzun süredir merak ediliyordu. Müge Anlı yeni sezon tarihi sonunda açıklandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV'nin resmi duyurusuna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı, hafta içi her gün saat 10.00'da başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

Müge Anlı yeni sezon tanıtımı yayınlandı

ATV, Müge Anlı yeni sezon tanıtımını da izleyicilerin beğenisine sundu. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan yapım, yine faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam edecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hakkında

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yıllardır ekranda kayıp dosyalarını aydınlatıyor, cinayetleri çözmeye yardımcı oluyor ve sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem oluşturuyor. Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen program, yeni sezonda da gizemli dosyaları aydınlatmayı sürdürecek.

