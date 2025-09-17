Viral Galeri Viral Liste MSB uzman erbaş alımı şartları ve başvuru ücreti | Sözleşmeli er başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

MSB uzman erbaş alımı şartları ve başvuru ücreti | Sözleşmeli er başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alacak uzman erbaş ve sözleşmeli er alımları için başvuru sürecini başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detayları merak ediyor. Peki MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları ne zaman yapılacak, ücret ne kadar olacak? İşte başvuru kılavuzu ve ekranına dair tüm bilgiler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alacak uzman erbaş ve sözleşmeli er alımları için başvuru sürecini resmen başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru tarihleri, koşulları ve sınav ücretine dair detayları merak ediyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre adaylar, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleriyle çevrimiçi olarak gerçekleştirecek. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sınav ücreti, T.C. Vakıflar Bankası internet ve mobil bankacılık uygulamaları ya da ATM'leri üzerinden yatırılacak.

Son başvuru tarihi 28 Eylül 2025 saat 23.59 olarak belirlenirken, sınav ücretlerinin en geç 29 Eylül 2025 saat 23.30'a kadar ödenmesi gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE ŞARTLAR

MSB'nin yayımladığı kılavuzda, başvuru yapacak adayların sağlaması gereken koşullar ayrıntılı şekilde sıralandı. Öne çıkan kriterler şöyle:

T.C. vatandaşı ve erkek olmak

01 Ocak 2025 itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlular)

Askerlik görevini yapmış ya da halen yapıyor olmak

En az lise ve dengi okul mezunu olmak

Askerlik hizmetini tamamlayanlar için terhis tarihinden itibaren 5 yılı aşmamış olmak

