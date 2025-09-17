MSB uzman erbaş alımı şartları ve başvuru ücreti | Sözleşmeli er başvuruları başladı mı, nereden yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alacak uzman erbaş ve sözleşmeli er alımları için başvuru sürecini başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detayları merak ediyor. Peki MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları ne zaman yapılacak, ücret ne kadar olacak? İşte başvuru kılavuzu ve ekranına dair tüm bilgiler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:18