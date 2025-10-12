Viral Galeri Viral Liste Montları hazırlayın: Sonbaharın en soğuk günleri geliyor! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 6 il için sarı kodlu alarm verildi

Montları hazırlayın: Sonbaharın en soğuk günleri geliyor! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 6 il için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Ekim'de 6 il için sarı kod uyarısında bulundu. Yapılan uyarıya göre Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı açıklanırken sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve heyelan gibi uyarılarda bulunuldu. Peki hangi 6 ilde yağışlar etkili olacak? Sağanak yağış nerelerde ve ne kadar sürecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek merak edilen soruları yanıtlarken sarı kod uyarısı verilen il ve ilçeler haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.10.2025 04:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 04:36
Hafta sonu plan yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) kritik uyarı geldi. Yapılan uyarıya göre 12 Ekim 2025 Pazar günü Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve karla karışık yağmurlu hava etkisini gösterecek.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış görülmesi beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve bazı illerde karla karışık yağmur etkili olacak.

6 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

MGM tarafından bugün (12 Ekim Pazar) Adana, Hatay, Osmaniye, Artvin, Trabzon, Rize illerinde sarı kodlu alarm verildi.

SARI KOD UYARISI VERİLEN İL VE İLÇELERİN LİSTESİ (12 EKİM 2025 PAZAR)

MGM tarafından 12 Ekim 2025 Pazar günü sarı kod uyarısı verilen Adana, Hatay, Osmaniye, Artvin, Trabzon ve Rize illerindeki ilçelerin listesi...

Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri
Osmaniye'nin Merkez, Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale, Bahçe, Kadirli
Hatay'ın Antakya, İskenderun, Payas, Samandağ, Yayladağı, Erzin, Belen, Arsuz, Defne, Dörtyol
Trabzon'un Sürmene, Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Çaykara, Of
Rize'nin Merkez, Güneysu, Derepazarı, Hemşin, İyidere, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Fındıklı, İkizdere, Kalkandere,
Pazar
Artvin'in Borçka, Hopa, Murgul, Arhavi, Kemalpaşa

SEL, YILDIRIM VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan uyarılar nedeniyle Doğu Akdeniz'deki (Adana, Hatay ve Osmaniye) iller için sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar uyarısı verilirken Doğu Karadeniz için ise (Artvin, Trabzon, Rize) sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

