Montları hazırlayın: Sonbaharın en soğuk günleri geliyor! Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı: 6 il için sarı kodlu alarm verildi

SARI KOD UYARISI VERİLEN İL VE İLÇELERİN LİSTESİ (12 EKİM 2025 PAZAR)
MGM tarafından 12 Ekim 2025 Pazar günü sarı kod uyarısı verilen Adana, Hatay, Osmaniye, Artvin, Trabzon ve Rize illerindeki ilçelerin listesi...
Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri
Osmaniye'nin Merkez, Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale, Bahçe, Kadirli
Hatay'ın Antakya, İskenderun, Payas, Samandağ, Yayladağı, Erzin, Belen, Arsuz, Defne, Dörtyol
Trabzon'un Sürmene, Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Çaykara, Of
Rize'nin Merkez, Güneysu, Derepazarı, Hemşin, İyidere, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Fındıklı, İkizdere, Kalkandere,
Pazar
Artvin'in Borçka, Hopa, Murgul, Arhavi, Kemalpaşa