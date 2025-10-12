Montları hazırlayın: Sonbaharın en soğuk günleri geliyor! Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı: 6 il için sarı kodlu alarm verildi

SEL, YILDIRIM VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan uyarılar nedeniyle Doğu Akdeniz'deki (Adana, Hatay ve Osmaniye) iller için sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar uyarısı verilirken Doğu Karadeniz için ise (Artvin, Trabzon, Rize) sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.