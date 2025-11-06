MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat uzmanı olmak için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

İSTİHBARAT UZMANI OLMAK İÇİN ŞARTLAR

MİT'e istihbarat uzmanı olarak başvuru yapabilmek için bazı temel kriterlerin karşılanması gerekiyor. Adayların:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

35 yaşını doldurmamış bulunması,

En az dört yıllık lisans programlarından mezun olması (yurt dışı mezuniyetlerde YÖK denkliği şart),

Yabancı dil yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

Yabancı dil kriteri kapsamında, son 5 yıl içinde İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 70 YDS puanı (veya İngilizce için denk TOEFL IBT puanı) alınmış olması gerekiyor. Diğer diller için ise asgari YDS puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.