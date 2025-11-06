Viral Galeri Viral Liste MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat uzmanı olmak için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat uzmanı olmak için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı adaylarına yol gösterici nitelikte bir video yayımladı. Videoda, mesleğin incelikleri, dikkat edilmesi gereken noktalar ve başarılı bir istihbarat uzmanında bulunması gereken özellikler çarpıcı ifadelerle anlatıldı. Peki, İstihbarat Uzmanı olmak için başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 17:26 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:30
MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat Uzmanlığı için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı olmak isteyen adaylara yönelik yeni bir kariyer videosu paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde yayımlanan videoda istihbaratın yalnızca bilgi toplamakla sınırlı olmadığı; bilginin analiz edilmesi, teyit edilmesi ve doğru zamanda kullanılmasının da en az elde edilmesi kadar önemli olduğu vurgulandı.

MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat Uzmanlığı için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

İSTİHBARATTA DİSİPLİN, DİKKAT VE SOĞUKKANLILIK

MİT'in yayımladığı video, istihbarat mesleğinin yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda yüksek dikkat, stratejik düşünme ve duygusal denge gerektirdiğini bir kez daha hatırlatıyor. Zamanla yarışan, doğru bilgiyi doğru anda kullanan ve kontrolü hiçbir koşulda kaybetmeyen istihbarat uzmanları, Türkiye'nin güvenlik stratejisinin görünmeyen kahramanları olarak konumlanıyor.

MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat Uzmanlığı için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

MİT'TE KARİYER FIRSATI: BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İstihbarat uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar, başvurularını MİT'in resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru sayfasında, istihbarat uzmanlığı sürecine ilişkin detaylar, gerekli nitelikler ve seçim aşamalarıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

MİT İSTİHBARAT UZMANI BAŞVURU

MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat Uzmanlığı için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

İSTİHBARAT UZMANI OLMAK İÇİN ŞARTLAR

MİT'e istihbarat uzmanı olarak başvuru yapabilmek için bazı temel kriterlerin karşılanması gerekiyor. Adayların:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • 35 yaşını doldurmamış bulunması,
  • En az dört yıllık lisans programlarından mezun olması (yurt dışı mezuniyetlerde YÖK denkliği şart),
  • Yabancı dil yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

Yabancı dil kriteri kapsamında, son 5 yıl içinde İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 70 YDS puanı (veya İngilizce için denk TOEFL IBT puanı) alınmış olması gerekiyor. Diğer diller için ise asgari YDS puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.

SON DAKİKA