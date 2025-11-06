MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat uzmanı olmak için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı adaylarına yol gösterici nitelikte bir video yayımladı. Videoda, mesleğin incelikleri, dikkat edilmesi gereken noktalar ve başarılı bir istihbarat uzmanında bulunması gereken özellikler çarpıcı ifadelerle anlatıldı. Peki, İstihbarat Uzmanı olmak için başvuru şartları neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:30