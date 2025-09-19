Milyonları ekrana kilitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

AŞK VE GÖZYAŞI İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümünde, izleyicileri derin duygularla örülü bir hikâye karşıladı.

Zengin bir ailenin mirasçısı olan Selim, geçmişi mütevazı bir yaşamla yoğrulmuş Meyra ile evlidir. Başlangıçta tutkulu bir aşkla temelleri atılan bu evlilik, zaman içinde sarsılmaya başlar. İkilinin arasında görünmez duvarlar yükselirken, Meyra'nın beyninde tümör çıkması ve eğer dikkat etmezse üç içinde ölebileceğini öğrenmesi hayatlarının yönünü bambaşka bir noktaya taşır.

İlk bölümde aşk, öfke, aile baskısı ve geçmişin izleriyle sınanan Selim ile Meyra hem kendi içsel çatışmalarıyla hem de çevrelerinin dayatmalarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu durum, izleyicilere derin dram unsurlarıyla bezeli bir başlangıç sundu.