Viral Galeri Viral Liste Milyonları ekrana kilitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

Milyonları ekrana kilitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. İlk bölümde Meyra'nın hastalığının ortaya çıkmasıyla Selim'in nasıl adım atacağı merak konusu oldu. Dizinin ikinci bölümünün yayınlanması merakı daha da artırdı. Peki, dizinin yeni bölümünde izleyiciyi neler bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 22:53 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:40
Milyonları kitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciden olumlu dönüş alan dizinin yeni bölüm fragmanı da ilgi gördü. Peki, Aşk ve Gözyaşı ilk bölümünde neler yaşandı ve yeni bölümde neler bekleniyor?

Milyonları kitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

AŞK VE GÖZYAŞI İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümünde, izleyicileri derin duygularla örülü bir hikâye karşıladı.

AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI

Zengin bir ailenin mirasçısı olan Selim, geçmişi mütevazı bir yaşamla yoğrulmuş Meyra ile evlidir. Başlangıçta tutkulu bir aşkla temelleri atılan bu evlilik, zaman içinde sarsılmaya başlar. İkilinin arasında görünmez duvarlar yükselirken, Meyra'nın beyninde tümör çıkması ve eğer dikkat etmezse üç içinde ölebileceğini öğrenmesi hayatlarının yönünü bambaşka bir noktaya taşır.

İlk bölümde aşk, öfke, aile baskısı ve geçmişin izleriyle sınanan Selim ile Meyra hem kendi içsel çatışmalarıyla hem de çevrelerinin dayatmalarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu durum, izleyicilere derin dram unsurlarıyla bezeli bir başlangıç sundu.

Milyonları kitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yayınlanan 2. Bölüm fragmanında Meyra'nın beyninde tümör çıkması nedeniyle Selim'in aldığı boşanma kararını sorguladığı görülüyor. Meyra'yı böyle bir durumda üzmek istemeyen Selim, Meyra'nın yanında olup olmamak ikilemini yaşıyor. Selim'in alacağı karar ve Meyra ile olan ilişkisinin nasıl etkileneceğini ise bir sonraki bölümde daha detaylı göreceğiz.

AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI

Milyonları kitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN?

atv'nin yeni yapımlarından biri olan Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicilerden olumlu dönüş alan dizi cuma akşamları yayınlanacak.

Milyonları ekrana kilitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel, Yeliz Aksel, Senan Kara, Feri Baycu Güler, Kubilay Tuncer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik yer alıyor.

SON DAKİKA