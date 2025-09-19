Milyonları ekrana kilitledi: Aşk ve Gözyaşı ilk bölümde neler oldu? Meyra’nın beynindeki tümör Selim’in boşanma kararını etkileyecek mi?
atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. İlk bölümde Meyra'nın hastalığının ortaya çıkmasıyla Selim'in nasıl adım atacağı merak konusu oldu. Dizinin ikinci bölümünün yayınlanması merakı daha da artırdı. Peki, dizinin yeni bölümünde izleyiciyi neler bekliyor?
