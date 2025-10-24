Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İndirimli ehliyet yenilemede son 1 hafta! Geç kalan 7 bin 438 TL ödeyecek
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek. Peki, başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
