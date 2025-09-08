Viral Galeri Viral Liste Milyoner'de coğrafya sorusu ekrana kilitledi! Türkü performansıyla Oktay Kaynarca’yı mest etti

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır olduğu gibi 7 Eylül akşamı da para ödülü dağıtmayı sürdürüyor. Yayınlanan yeni bölümde 18 yaşındaki yarışmacı Sami Yusuf Demir, geceye damga vuran başarısı ve güzel sesiyle 300 bin TL değerindeki soruyu açmaya hak kazandı. Yarışmacı karşısına çıkan, "Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili, yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?" soruda uzun bir süre şıklar arasında kaldıktan sonra cevabını verdi. İşte Milyoner'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 01:04 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 01:13
atv ekranlarının yıllardır en çok sevilen ve eğlendirirken para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 7 Eylül Perşembe akşamında seyirciyi ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de bu bölümde yarışmacı Sami Yusuf Demir katıldı ve başarılı performansı ve güzel sesiyle geceye damga vurdu.

Demir, 2006 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldiğini ve şu anda 18 yaşında olduğunu söyledi. 2024 yılında Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiğini belirten yarışmacı, sayısal alanda Türkiye 2.500'üncüsü olduğunu ifade etti. Bu derecesiyle Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü Anadolu Bursiyeri olarak tam burslu kazandığını söyleyen Demir, şu anda 1. sınıf öğrencisi olduğunu aktardı. Yaklaşık altı enstrüman çalabildiğini belirten yarışmacı, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" adlı türküsünü seslendirerek izleyicileri etkileyici sesiyle büyüledi. Milyoner'e arkadaşı ile geldiğini söyleyen Demir, büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarışırken 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı.

Sami Yusuf Demir, Milyoner'de 300 bin lira değerindeki "Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili, yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?" oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

İŞTE O SORU

Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili, yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?"

a- 10

b- 20

c- 30

D- 50

Yarışmacı soru karşısında uzun bir süre düşünmesinin ardından B şıkkı 20 yanıtını seçti.

