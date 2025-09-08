Milyoner’de coğrafya sorusu ekrana kilitledi! Türkü performansıyla Oktay Kaynarca’yı mest etti

Demir, 2006 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldiğini ve şu anda 18 yaşında olduğunu söyledi. 2024 yılında Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiğini belirten yarışmacı, sayısal alanda Türkiye 2.500'üncüsü olduğunu ifade etti. Bu derecesiyle Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü Anadolu Bursiyeri olarak tam burslu kazandığını söyleyen Demir, şu anda 1. sınıf öğrencisi olduğunu aktardı. Yaklaşık altı enstrüman çalabildiğini belirten yarışmacı, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" adlı türküsünü seslendirerek izleyicileri etkileyici sesiyle büyüledi. Milyoner'e arkadaşı ile geldiğini söyleyen Demir, büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarışırken 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı.