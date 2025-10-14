Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026 dönemi için başvurular başladı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni destekleyecek gençleri yetiştirmeyi hedefleyen program kapsamında bu yıl 5000 öğrenciye burs desteği sağlanacak. Yapay zekadan etik iletişime uzanan altı farklı kategoride sunulan burslar, gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek. İşte başvuru koşulları, burs miktarları ve tüm detaylar…