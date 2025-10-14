Viral Galeri Viral Liste Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026 dönemi başvuruları başladı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni güçlendirmeyi ve teknolojiye yön verecek gençleri desteklemeyi hedefleyen program kapsamında bu yıl 5000 öğrenciye burs desteği verilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:41
Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | bursiyer.t3vakfi.org 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026 dönemi için başvurular başladı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni destekleyecek gençleri yetiştirmeyi hedefleyen program kapsamında bu yıl 5000 öğrenciye burs desteği sağlanacak. Yapay zekadan etik iletişime uzanan altı farklı kategoride sunulan burslar, gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek. İşte başvuru koşulları, burs miktarları ve tüm detaylar…

Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | bursiyer.t3vakfi.org 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

6 FARKLI KATEGORİDE BİNLERCE ÖĞRENCİYE DESTEK

2026 yılında uygulanacak burs kategorileri şunlardan oluşuyor:

Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitim Desteği Burs Programı, Eğitmen Mentör Burs Programı, Sen Geleceksin Burs Programı, T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ve Etik İletişim Programı.

Her biri farklı yaş grupları ve alanlara hitap eden bu burs modelleri, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek nitelikli insan kaynağını desteklemeyi amaçlıyor.

Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | bursiyer.t3vakfi.org 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

YÜKSELEN YILDIZ BURS PROGRAMI: 10 AY BOYUNCA 6 BİN TL DESTEK

Yükselen Yıldız Burs Programı, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda öğrencilerin kişisel, akademik ve profesyonel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Program, sorumluluk alabilen, takım çalışmasına açık ve potansiyelini keşfetmeye istekli gençlerin birlikte öğrenme sürecine dahil olmasını hedefliyor.

Kimler başvurabilir?

İstanbul'daki üniversitelerde lisans veya lisansüstü eğitim gören öğrenciler programa başvurabiliyor.

Burs miktarı ve süresi:

Program kapsamında 50 öğrenciye, 10 ay boyunca aylık 6.000 TL burs desteği verilecek.

Başvuru aşamaları:

🔸KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) üzerinden ön başvuru

🔸Video mülakat

🔸Kişilik testi envanteri doldurma

🔸Case/Role Play mülakatı

🔸Yönetici mülakatı

Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | bursiyer.t3vakfi.org 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

EĞİTİM DESTEK BURS PROGRAMI: 81 İLDEN ÖĞRENCİLERE FIRSAT

İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere yönelik Eğitim Destek Burs Programı, Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle daha fazla genci vakıf projelerine dahil etmeyi amaçlıyor.

Kimler başvurabilir?

Türkiye'nin 81 ilinde yer alan ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Burs miktarı ve süresi:

Bu programla 3.200 öğrenciye, 10 ay boyunca aylık 4.000 TL burs verilecek.

Başvuru aşamaları:

🔸KYS üzerinden ön başvuru

🔸Gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi

🔸Video mülakat

🔸Yüz yüze mülakat

Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | bursiyer.t3vakfi.org 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?

DİĞER BURS PROGRAMLARINDA DA GENİŞ KAPSAMLI DESTEK

🔴Eğitmen Mentör Burs Programı: Temel Bilimler, Mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden seçilecek 1.100 öğrenciye, 12 ay boyunca aylık 6.000 TL burs sağlanacak.

🔴Sen Geleceksin Burs Programı: Üniversite öğrencilerinin toplumsal fayda projelerinde aktif rol almasını teşvik edecek ve 10 ay boyunca 6.000 TL destek verecek.

🔴T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı: Yapay zekâ ve büyük dil modelleri üzerine araştırmalar yapan öğrencilere 6 ay boyunca aylık 7.000 TL burs sunacak.

🔴Etik İletişim Programı: Medya, senaryo, yazı ve sunum alanlarında yetkinlik kazanmak isteyen öğrencilere 10 ay boyunca 6.000 TL destek sağlayacak.

SON DAKİKA