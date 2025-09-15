Miktarlar değişiyor: Sosyal yardım alanlara 16.88’lik oranla yeni tablo! 65 yaş, engelli aylığı, dul ve yetim…
Temmuz ayındaki enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, sosyal yardım ödemelerine de yansıdı. Ağustos itibarıyla 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım ödeneği ile SED destekleri yeni rakamlarla hak sahiplerine ödenmeye başladı. Ocak ayında açıklanacak enflasyon farkı ile bu ödenekler yeniden artacak. İşte ocak ayında beklenen zamlı tutarlar…
15.09.2025