Miktarlar değişiyor: Sosyal yardım alanlara 16.88'lik oranla yeni tablo! 65 yaş, engelli aylığı, dul ve yetim…

Temmuz ayındaki enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, sosyal yardım ödemelerine de yansıdı. Ağustos itibarıyla 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım ödeneği ile SED destekleri yeni rakamlarla hak sahiplerine ödenmeye başladı. Ocak ayında açıklanacak enflasyon farkı ile bu ödenekler yeniden artacak. İşte ocak ayında beklenen zamlı tutarlar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 14:03
Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları tüm sosyal ödemelere de yansıdı. Ağustos ayı itibarıyla 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım ödeneği ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri yeni rakamlarla hak sahiplerine ulaştı. Yeni ödenekler Ocak 2026'ya kadar geçerli olacak ve yıl sonunda açıklanacak enflasyon ile birlikte yeniden güncellenecek.

📌MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NETLEŞTİ

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri, yılın ikinci yarısında milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranlarını belirledi. 6 aylık enflasyonun yüzde 16.67 olarak açıklanmasının ardından:

📌SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam aldı.

📌Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 15.57 oranında maaşlarını artırdı.

Bu artışlar, aynı zamanda sosyal yardım ödemelerinde de yeni tablonun temelini oluşturdu.

OCAK 2026'DA YENİ ARTIŞ KAPIDA

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, ocak ayında açıklanacak yeni enflasyon oranı, sosyal yardım ve memur maaşlarını yeniden belirleyecek.

Memurlar için yüzde 11 toplu sözleşme artışı ve 6 aylık enflasyon farkı eklendiğinde artış oranı yüzde 13,26 ile yüzde 16,88 arasında değişebilecek. Buna göre ödeneklerde beklenen yükselişler şöyle:

65 Yaş Aylığı:

Mevcut: 5.390 TL

%11 artış: 5.983 TL

%13,26 artış: 6.105 TL

%16,88 artış: 6.300 TL

Evde Bakım Desteği:

Mevcut: 11.702 TL

%11 artış: 12.989 TL

%13,26 artış: 13.253 TL

%16,88 artış: 13.677 TL

