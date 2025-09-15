Miktarlar değişiyor: Sosyal yardım alanlara 16.88’lik oranla yeni tablo! 65 yaş, engelli aylığı, dul ve yetim…

Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları tüm sosyal ödemelere de yansıdı. Ağustos ayı itibarıyla 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım ödeneği ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri yeni rakamlarla hak sahiplerine ulaştı. Yeni ödenekler Ocak 2026'ya kadar geçerli olacak ve yıl sonunda açıklanacak enflasyon ile birlikte yeniden güncellenecek.