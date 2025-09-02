Mevlid Kandili'nde ne oldu, neden önemli? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin önemi ve faziletleri
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 3 Eylül Salı günü idrak edilecek. İslam âleminin büyük bir özlem ve muhabbetle beklediği bu gece, duaların semaya yükseldiği, gönüllerin huzurla dolduğu müstesna zamanlardan biridir. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu?
