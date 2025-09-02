Viral Galeri Viral Liste Mevlid Kandili'nde ne oldu, neden önemli? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin önemi ve faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 3 Eylül Salı günü idrak edilecek. İslam âleminin büyük bir özlem ve muhabbetle beklediği bu gece, duaların semaya yükseldiği, gönüllerin huzurla dolduğu müstesna zamanlardan biridir. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu?

Müslümanlar için manevi bir dönüm noktası olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişi ile ilişkilendirilir. Her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilen bu mübarek gece, ibadet ve hayır işlerinin öncelikli olarak yerine getirildiği özel bir gündür. Peki Mevlid kelimesi ne anlama geliyor ve bu gece neden bu kadar önem taşıyor?

Mevlid kelimesinin anlamı

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, özellikle Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum gününü ifade etmek için kullanılır. Mevlid, aynı zamanda bu gün vesilesiyle yapılan törenleri ve yazılan dini eserleri tanımlayan bir kavramdır. Müslümanlar, bu günü dualarla, ibadetlerle ve Allah'a şükrederek geçirirler.

Rebiülevvel ayı ve önemi

Arapça kökenli "rebî" kelimesi, "bahar, bolluk ve bereket" anlamına gelir. Rebiülevvel ayı, İslam tarihinde önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Hz. Peygamber'in doğumu bu ayda gerçekleşmiş, hicret ve Mescid-i Nebevî'nin inşası da yine bu ayda olmuştur.

🌙Hicretin başlangıcı: Hz. Muhammed, Safer ayının sonlarında Sevr Mağarası'na sığınmış, 1 Rebiülevvel'de buradan ayrılarak Medine'ye doğru yola çıkmıştır.

🌙Kubâ Mescidi: 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya varan Peygamberimiz, burada Kubâ Mescidi'nin temelini atmıştır.

🌙Medine'ye varış ve ilk cuma namazı: 12 Rebiülevvel'de Medine'ye hareket eden Hz. Muhammed, Rânûnâ Vadisi'nde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra Medine'ye ulaşmıştır.

Mevlid Kandili'nin tarihçesi

Fikriyat'ta yer alan habere göre, Hz. Peygamber'in doğumu, çoğunlukla miladi 570 yılına denk gelir ve Rebiülevvel ayının 12. günü gerçekleştiği rivayet edilir. Bazı kaynaklarda doğumun sabaha karşı gerçekleştiği, pazartesi günü doğduğu vurgulanır. Ayrıca Peygamberimiz Fil Vak'ası'nın gerçekleştiği dönemde doğmuştur.

Mevlid Kandili, hicri yılın ilk kandili olarak Müslümanlar tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanır. Bu gece, duaların kabul edildiğine inanılan özel bir zaman dilimi olarak değerlendirilir.

Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler

Bu mübarek gecede farz kılınmış özel bir ibadet bulunmasa da, bazı nafile ibadetler ve dualar maneviyatı artırmak için önerilir:

🤲Tövbe ve istiğfar: Günahların bağışlanması için Allah'a sığınmak.

🤲Kur'an-ı Kerim okumak: Resûl-i Ekrem'in örnekliğini hatırlamak.

🤲Nafile ibadet ve dua: Allah'a niyaz etmek, dileklerde bulunmak ve şükretmek.

Mevlid Kandili, aynı zamanda toplum ve aile içi dayanışmayı güçlendirmek, sevgi ve merhameti artırmak için de bir fırsat olarak değerlendirilir.

