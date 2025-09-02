Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin faziletleri
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 3 Eylül Salı günü idrak edilecek. İslam dünyasının büyük bir sevgi ve özlemle karşıladığı bu anlamlı gece, duaların semaya yükseldiği, gönüllerin huzurla dolduğu özel zamanlardan biridir. Peki Mevlid Kandili'nde neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 08:46