Mevlid Kandili’nde ne oldu? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin faziletleri

Müslümanlar için manevi bir dönüm noktası olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişi ile ilişkilendirilir. Her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilen bu mübarek gece, ibadet ve hayır işlerinin öncelikli olarak yerine getirildiği özel bir gündür. Peki Mevlid kelimesi ne anlama geliyor ve bu gece neden bu kadar önem taşıyor?