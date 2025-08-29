Viral Galeri Viral Liste Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Müslümanların kalplerini aydınlatan Mevlid Kandili yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini anmak için idrak edilen Mevlid Kandili, milyonlarca Müslüman için manevi huzur ve bereket kapılarının açıldığı müstesna bir gece olarak kabul ediliyor. Peki Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor, bu özel gecede hangi ibadetler yapılmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:26
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi

İslam aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anmak amacıyla her yıl dualar, salavatlar ve ibadetlerle karşılanıyor. Camilerde düzenlenen programlar, evlerde yapılan dualar ve manevi buluşmalarla ihya edilen bu gece, Müslümanlar için rahmet ve mağfiret vesilesi oluyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bu gecenin faziletleri nelerdir?

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 yılında Rebiülevvel ayı 24 Ağustos Pazar günü başladı, 22 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Bu ayın en özel günü olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel'in 12. gecesi yani 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili'nin Anlamı ve Önemi

Mevlid Kandili, sevgili Peygamberimizin doğumunu anma ve onun insanlığa bıraktığı mirası yeniden hatırlama gecesidir. Bu mübarek gece, merhameti, hoşgörüyü ve güzel ahlakı hayatımıza taşıma bilinci kazandırır. Kalpleri arındırmak, tövbe etmek ve manevi olarak yenilenmek için eşsiz bir fırsat sunar.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili Gecesi Yapılacak İbadetler Neler?

Mevlid Kandili, Müslümanlar için manevi değeri yüksek ve ibadetlerle ihya edilmesi gereken mübarek bir gecedir. Bu özel gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) izinde yapılacak ibadetler, hem kalpleri huzurla doldurur hem de manevi yenilenmeye vesile olur. İşte yapılabilecek ibadetler:

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi
  • Kur'an-ı Kerim tilaveti
  • Peygamber Efendimiz için salavat getirmek
  • Nafile namaz kılarak geceyi ihya etmek
  • Tövbe ve istiğfar ederek günahlardan arınmak
  • Sadaka ve hayır işlerinde bulunmak
  • Aileyle dua ederek manevi birlikteliği pekiştirmek
SON DAKİKA