Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi

İslam aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anmak amacıyla her yıl dualar, salavatlar ve ibadetlerle karşılanıyor. Camilerde düzenlenen programlar, evlerde yapılan dualar ve manevi buluşmalarla ihya edilen bu gece, Müslümanlar için rahmet ve mağfiret vesilesi oluyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bu gecenin faziletleri nelerdir?