Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi
Müslümanların kalplerini aydınlatan Mevlid Kandili yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini anmak için idrak edilen Mevlid Kandili, milyonlarca Müslüman için manevi huzur ve bereket kapılarının açıldığı müstesna bir gece olarak kabul ediliyor. Peki Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor, bu özel gecede hangi ibadetler yapılmalı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:26