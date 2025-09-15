Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış tüm haftayı saracak! İstanbul, Ankara, Samsun... Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.