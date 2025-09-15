Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış tüm haftayı saracak! İstanbul, Ankara, Samsun... Şemsiyesiz çıkmayın

Yeni hafta sakin başlıyor gibi görünse de Meteoroloji'nin uyarıları farklı bir tabloyu işaret ediyor. Batıdan giriş yapan yağışlı hava sistemi bazı şehirlerde sürpriz yapabilir. Öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanaklar, özellikle dönüş yolunda planları bozabilir. Peki bugün hangi bölgelerde hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI SİSTEM BATIDAN GELİYOR

MGM'nin tahminlerine göre pazartesi gününden itibaren batı illerinden giriş yapan yağışlı hava sistemi, salı günü etkisini artıracak. Bugün ise kuzeydoğu ve batı kesimlerde parçalı bulutlar hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı ve Kütahya'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR GÜÇLENECEK

Özellikle Marmara'nın güneybatısında rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara: Haftanın ilk mesai gününde az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu başlayan gün, ilerleyen saatlerde sağanak yağışa sahne olabilir. Beklenen en yüksek sıcaklık 27 derece.

İzmir: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece civarında seyredecek.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta boyunca bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

