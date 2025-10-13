Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 16 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller şöyle:
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat.
Bu illerde kuvvetli rüzgar, sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, özellikle buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.