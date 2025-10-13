Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 16 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE KAR ALARMI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.