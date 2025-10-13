Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 16 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini artıracak yağışlar ve düşen sıcaklıklarla birlikte 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 06:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava sistemine karşı peş peşe uyarılar yayımladı. Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilirken birçok bölgede sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE KAR ALARMI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Özellikle Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller şöyle:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat.

Bu illerde kuvvetli rüzgar, sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, özellikle buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

RÜZGAR SERT ESECEK

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama ve soba zehirlenmeleri gibi risklere karşı uyarıda bulundu.

