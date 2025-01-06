Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…
Meteoroloji uzmanlarının ve vatandaşların merakla takip ettiği İstanbul'a kar yağışı, ocak ayının ortalarında kendini gösterecek. Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının Balkanlar'da bir süre daha etkili olacağını ancak ocak ayının ikinci yarısında İstanbul'u beyaza bürüyeceğini belirtti. Öte yandan lodosun etkisiyle önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı, kar yağışının ise şimdilik Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde görüldüğü ifade ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 06:59