Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Meteoroloji uzmanlarının ve vatandaşların merakla takip ettiği İstanbul'a kar yağışı, ocak ayının ortalarında kendini gösterecek. Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının Balkanlar'da bir süre daha etkili olacağını ancak ocak ayının ikinci yarısında İstanbul'u beyaza bürüyeceğini belirtti. Öte yandan lodosun etkisiyle önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı, kar yağışının ise şimdilik Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde görüldüğü ifade ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 06:59
Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülkenin doğu kesimlerinde yer yer yoğun bulutlanma görülürken, çeşitli bölgelerde yağış ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Vatandaşların özellikle çığ tehlikesine karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Hangi Bölgeler Yağış Alacak?

Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Ankara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. İç kesimler ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Hava Sıcaklıklarında Değişiklik Yok

Pazartesi günü itibarıyla hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak iç ve doğu kesimlerde görülecek buzlanma ve don olayı, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda aksamalara neden olabilir.

Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Rüzgar Hafif, Yer Yer Orta Kuvvette Esecek

Rüzgar, genellikle güney yönlerinden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyli yönlerinden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Bu durum özellikle açık alanlarda hissedilir bir serinlik yaratabilir.

Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Kar İstanbul'a Ocak Ortasında Gelecek

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, kar yağışının geciktiğini ancak Ocak ayının ortasında İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti.

"İstanbul'a kar yağacak, ancak tarih konusunda sürekli bir merak var. Daha önce yılbaşında kar beklenmediğini söylemiştik ve öyle de oldu. Ocak ayının 10-11'i gibi yağış gelebilir demiştik, ancak sistem şu anda Balkanlar'da oyalanıyor. Ocak ayının ortalarında ise İstanbul'a karın kesin olarak geleceğini düşünüyoruz. Zaten İstanbul'un gerçek kışı Ocak ve Şubat aylarındadır, Aralık'ta kar pek nadir görülür. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında kar yağışı kaydedilmiş."

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