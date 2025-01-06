Meteoroloji hava durumu raporu 6 Ocak | Ülkeyi lodos vurdu, kar hemen ardından geliyor: 15-16 dereceye kadar…

Kar İstanbul'a Ocak Ortasında Gelecek

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, kar yağışının geciktiğini ancak Ocak ayının ortasında İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti.

"İstanbul'a kar yağacak, ancak tarih konusunda sürekli bir merak var. Daha önce yılbaşında kar beklenmediğini söylemiştik ve öyle de oldu. Ocak ayının 10-11'i gibi yağış gelebilir demiştik, ancak sistem şu anda Balkanlar'da oyalanıyor. Ocak ayının ortalarında ise İstanbul'a karın kesin olarak geleceğini düşünüyoruz. Zaten İstanbul'un gerçek kışı Ocak ve Şubat aylarındadır, Aralık'ta kar pek nadir görülür. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında kar yağışı kaydedilmiş."