Memura %13,26+1000 TL ek ilave zam! Emekliye (4C) en düşük 26.678 TL! Maaşlar meslek meslek hesaplandı: Polis hemşire, öğretmen…

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren zam oranları netleşti. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2 yıllık dönemde uygulanacak artış oranları belli oldu. Ocak ayında yürürlüğe girecek zamlarla birlikte, ilk belirlenen yüzde 11'lik artışın enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17'ye yaklaşması bekleniyor. Bu yükselişle en düşük memur maaşı 60 bin lirayı bulabilir. İşte ocak ayı itibarıyla memur ve emeklilerin yeni maaş tablosu…

Giriş Tarihi: 28.08.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:30
Yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve 3 milyon memur emeklisi, 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş zamlarını merakla bekliyordu. 8. Dönem Toplu Sözleşme'de taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girdi. Kurul, memur ve emekliler için iki yıllık zam oranlarını ve ek ödemeleri belirledi.

HANGİ PERSONELİ KAPSIYOR?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, karar kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan teknik personel (mühendis, mimar, tekniker, teknisyen), sağlık çalışanları (hemşire, ebe, veteriner hekim), avukatlar ve yönetici kadrolarını kapsıyor.

Ayrıca ilave ödemesi olmayan yardımcı hizmetler ile genel idare hizmetleri sınıfındaki personel de bu zamlardan yararlanacak. Belirlenen oranlar emekli memurlara da aynı şekilde yansıtılacak.

ZAM ORANLARI VE UYGULAMA TAKVİMİ

Hakem Kurulu'nun kararıyla, memurlar ve emekliler 2026 ve 2027 yıllarında dört ayrı dönemde zam alacak.

2026: Ocak %11, Temmuz %7

2027: Ocak %5, Temmuz %4

Buna ek olarak memurların taban maaşlarına 2026 Ocak ayında seyyanen 1.000 TL artış uygulanacak. Zamlar ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre revize edilecek.

ENFLASYON FARKI HESAPLANACAK

Memur ve emeklilerin maaşına sadece toplu sözleşme zammı değil, enflasyon farkı da eklenecek. Eğer zam döneminden önceki 6 aylık enflasyon, belirlenen zam oranını aşarsa fark, bir sonraki dönemde maaşa yansıtılacak.

Örneğin Temmuz 2026'da %7 zamdan yüksek enflasyon oluşursa, Ocak 2027'deki %5 zam oranına eklenecek.

Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon tahminlerine göre Ocak 2026 zammı şu şekilde şekillenebilir:

Enflasyon %25: Ocak zammı %13,26

Enflasyon %29: Ocak zammı %16,88

