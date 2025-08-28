Memura %13,26+1000 TL ek ilave zam! Emekliye (4C) en düşük 26.678 TL! Maaşlar meslek meslek hesaplandı: Polis hemşire, öğretmen…

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren zam oranları netleşti. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2 yıllık dönemde uygulanacak artış oranları belli oldu. Ocak ayında yürürlüğe girecek zamlarla birlikte, ilk belirlenen yüzde 11'lik artışın enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17'ye yaklaşması bekleniyor. Bu yükselişle en düşük memur maaşı 60 bin lirayı bulabilir. İşte ocak ayı itibarıyla memur ve emeklilerin yeni maaş tablosu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi