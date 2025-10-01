Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu

Bu veriler, ikinci yarı enflasyonunun yüzde 13.08 olarak gerçekleşebileceğini işaret ediyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı yüzde 7.7 olacak. Böylece yüzde 11'lik Ocak zammı toplamda yüzde 19.54'e ulaşacak.