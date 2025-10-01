Viral Galeri Viral Liste Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Ocak zamlarına çevrildi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi' 2025 yılı enflasyon tahminlerini ortaya koyarken memurların ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı hakkında da önemli ipuçları verdi. Peki ocak ayında polis, öğretmen, hemşire ve diğer memurlar ne kadar maaş alacak, zam oranları ne olacak? İşte merak edilen tüm hesaplamalar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 14:02
Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı netleşiyor. Yeni ankete göre en düşük maaş 61 bin liraya, emekli maaşı ise 28 bin liraya yükselebilir.

Ocak zammında yeni ipucu

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 11 ve taban aylığa bin lira şeklinde belirlenen memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı için yeni ipucu geldi.

Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program'daki tahminler, 2025 yılı ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7–10 civarında olabileceğini ve bunun zamma yansıyacak enflasyon farkını yüzde 2–5 aralığında tutacağını gösteriyordu.

Yeni anketin işaretleri
Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile yürüttüğü anket 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin ortalama yüzde 31.94 olabileceğini ortaya koydu.

Bu veriler, ikinci yarı enflasyonunun yüzde 13.08 olarak gerçekleşebileceğini işaret ediyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı yüzde 7.7 olacak. Böylece yüzde 11'lik Ocak zammı toplamda yüzde 19.54'e ulaşacak.

