Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Ocak zamlarına çevrildi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi' 2025 yılı enflasyon tahminlerini ortaya koyarken memurların ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı hakkında da önemli ipuçları verdi. Peki ocak ayında polis, öğretmen, hemşire ve diğer memurlar ne kadar maaş alacak, zam oranları ne olacak? İşte merak edilen tüm hesaplamalar.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 14:02