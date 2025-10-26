Viral Galeri Viral Liste Memura 2026 zam oranı hesaplandı: En düşük maaşa +1000 TL ek ile 61.296 lira! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş hesabında kritik dönem başladı. Gözler ocak ayında yapılacak zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) takvimine göre ekim ayı enflasyon verisi 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak. Bu veriyle birlikte memur maaş zammı hesabında üç aylık tablo netleşmiş olacak.

Yılın ikinci yarısına ilişkin temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Şimdi sırada ekim, kasım ve aralık rakamları var. Üç aylık ortalama enflasyonun netleşmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı da belirlenmiş olacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekim ayında TÜFE'nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. Bu beklenti, yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık %10,02'lik bir enflasyon anlamına geliyor.

MEMURA VE EMEKLİYE "FARK"LI ZAM
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI + ENFLASYON FARKI HESABI

Memur maaşları, her yıl iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı üzerinden artırılıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre 2026'nın ilk yarısında memur ve memur emeklilerine %11 oranında zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara 1.000 TL ilave ödeme de eklenecek.

Yılın ikinci yarısında ise zam oranı %7, 2027'nin ilk yarısında %5, ikinci yarısında ise %4 olarak uygulanacak.

Merkez Bankası Beklentileri Hesapları Değiştirdi

Merkez Bankası'nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon tahminini %29,86'dan %31,77'ye yükseltti. Geçtiğimiz ay %2,05 olarak beklenen ekim TÜFE artışı, bu ay %2,34'e çıkarıldı.

