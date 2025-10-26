Memura 2026 zam oranı hesaplandı: En düşük maaşa +1000 TL ek ile 61.296 lira! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI + ENFLASYON FARKI HESABI

Memur maaşları, her yıl iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı üzerinden artırılıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre 2026'nın ilk yarısında memur ve memur emeklilerine %11 oranında zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara 1.000 TL ilave ödeme de eklenecek.

