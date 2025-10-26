Memura 2026 zam oranı hesaplandı: En düşük maaşa +1000 TL ek ile 61.296 lira! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş hesabında kritik dönem başladı. Gözler ocak ayında yapılacak zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) takvimine göre ekim ayı enflasyon verisi 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak. Bu veriyle birlikte memur maaş zammı hesabında üç aylık tablo netleşmiş olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 14:51