Viral Galeri Viral Liste Türkiye'yi sarsan cinayet! Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler katledilmişti | Kan donduran ifade: Yapma diye bağırıyordu

Türkiye'yi sarsan cinayet! Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler katledilmişti | Kan donduran ifade: Yapma diye bağırıyordu

Sivas'ta 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşleri ölümü Türkiye'yi derinden etkilemişti. Cinayetle ilgili tutuklu olan babalarının arkadaşı 35 yaşındaki Hüseyin Sönmez'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen aynı binada oturan Hatice Görgün, "Olay tarihinde 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı. Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu" dedi. Aynı katta oturan komşuları Ömer Güleryüz ise "Eşim salondaydı. O da yanıma gelerek şiddetli bir ses duyduğunu söyledi. Banyoya gittiğimde 15-20 saniye kadar bir ses duydum. Daha önce ağabey-kardeşin seslerini duyduğum ve uzun süren bir durum olmadığı için kendi aralarında tartışıyorlar diye düşündüm." diye konuştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 05.09.2025 15:30
Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler öldülmüştü! Kan donduran ifade: Bir kız sürekli ’Yapma’ diye bağırıyordu

Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler öldülmüştü! Kan donduran ifade: Bir kız sürekli ’Yapma’ diye bağırıyordu

Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi.

Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler öldülmüştü! Kan donduran ifade: Bir kız sürekli ’Yapma’ diye bağırıyordu

Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.

Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler öldülmüştü! Kan donduran ifade: Bir kız sürekli ’Yapma’ diye bağırıyordu

Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler öldülmüştü! Kan donduran ifade: Bir kız sürekli ’Yapma’ diye bağırıyordu

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, sanığın, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

SON DAKİKA