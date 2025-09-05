Türkiye'yi sarsan cinayet! Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler katledilmişti | Kan donduran ifade: Yapma diye bağırıyordu

Sivas'ta 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşleri ölümü Türkiye'yi derinden etkilemişti. Cinayetle ilgili tutuklu olan babalarının arkadaşı 35 yaşındaki Hüseyin Sönmez'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen aynı binada oturan Hatice Görgün, "Olay tarihinde 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı. Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu" dedi. Aynı katta oturan komşuları Ömer Güleryüz ise "Eşim salondaydı. O da yanıma gelerek şiddetli bir ses duyduğunu söyledi. Banyoya gittiğimde 15-20 saniye kadar bir ses duydum. Daha önce ağabey-kardeşin seslerini duyduğum ve uzun süren bir durum olmadığı için kendi aralarında tartışıyorlar diye düşündüm." diye konuştu.

