MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

MEB daha önce yaptığı açıklamalarda atama sürecinin tüm aşamalarının mevzuata uygun, şeffaf ve titiz şekilde yürütüleceğini vurgulamıştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."