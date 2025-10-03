MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 10 bin kişilik atama süreci gündemdeki yerini koruyor. AGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı takvim ve branş dağılımına çevrildi. Peki AGS puanı ile yapılacak yeni atamalar ne zaman olacak, branş dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 18:44