Viral Galeri Viral Liste MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 10 bin kişilik atama süreci gündemdeki yerini koruyor. AGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı takvim ve branş dağılımına çevrildi. Peki AGS puanı ile yapılacak yeni atamalar ne zaman olacak, branş dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 18:44
Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 10 bin öğretmen ataması için süreç yakından takip ediliyor. AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı takvim ve branş kontenjanlarına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda tamamlanan 15 bin öğretmen ataması sonrasında, bu kez ikinci etap atamalar gündeme geldi. Peki 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

AGS sonuçları 13 Ağustos 2025'te açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğretmen adaylarının beklentisi, MEB'in 10 bin kişilik kontenjan için duyuracağı atama takvimi oldu. Bakanlık, henüz kesin tarih ve branş kontenjanlarını duyurmadı. Yakın zamanda resmi takvimin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

MEB daha önce yaptığı açıklamalarda atama sürecinin tüm aşamalarının mevzuata uygun, şeffaf ve titiz şekilde yürütüleceğini vurgulamıştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz aylarda tamamlanan 15 bin kişilik ilk etap atamada MEB tarafından branş kontenjanları açıklanmıştı. En fazla atama yapılan branşlar şu şekildeydi:

  • Sınıf öğretmenliği: 4.378
  • Özel eğitim öğretmenliği: 3.087
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1.802
  • Okul öncesi öğretmenliği: 1.321
  • İngilizce öğretmenliği: 757
Yeni dönem için 10 bin kişilik kadro ve branş dağılımı MEB tarafından açıklandığında adaylarla paylaşılacak. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

