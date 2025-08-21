12 yaşındaki Zeynep’in sır ölümü! Acılı baba olay gününü anlattı: Önce terliğini ve kan izlerini gördüm
Mardin'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen 12 yaşındaki Zeynep Sut'un acılı babası olay gününü anlattı. Olayla ilgili inceleme sürerken, baba Kasım Sut, "İlk önce dereyi aramaya çıktık. Derede bulamayınca aklıma incir ağacı geldi. İncir ağacı da tam karşımızda görünüyor. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim. " dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 21.08.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:47