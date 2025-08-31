Viral Galeri Viral Liste Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Mandıra Filozofu, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Modern hayatın karmaşasından uzak bir yaşamı seçen Mustafa Ali'nin öyküsünü anlatan film, çekildiği doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Seyirciler "Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimlerden oluşuyor, filmin konusu ne?" sorularına yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.08.2025 16:38
Modern dünyanın karmaşasına karşı doğayla iç içe basit bir yaşamı seçen Mustafa Ali'nin hikayesini anlatan Mandıra Filozofu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak uyandırıyor. Peki Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler ve film nerede çekildi? İşte merak edilen detaylar…

Mandıra Filozofu'nun Konusu

2014 yapımı Mandıra Filozofu, sade yaşamı seçen Mustafa Ali'nin hikayesine odaklanıyor. Felsefe mezunu olan Mustafa Ali, modern hayatın dayatmalarına karşı çıkarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü yakınlarında, doğayla iç içe küçük bir kulübeye yerleşir. Kitap okumak dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen ve çalışmaya tamamen karşı olan Mustafa Ali'nin hayatı, iş adamı Cavit'in köye gelmesiyle değişir.

Cavit, Mustafa Ali'nin arazisini satın alıp butik otel yapmak ister. Ancak iki farklı hayat felsefesine sahip bu iki insanın karşılaşması, düşündürücü ve eğlenceli olayların kapısını aralar.

Mandıra Filozofu Oyuncu Kadrosu

Filmin yönetmenliğini üstelenen Müfit Can Saçıntı, başrolde Mustafa Ali karakterine de hayat veriyor. Usta oyuncu Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu ve Begüm Öner de kadroda yer alıyor.

Mandıra Filozofu Nerede Çekildi?

Doğallığıyla dikkat çeken Mandıra Filozofu, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü'nde çekildi. Filmin senaryosunu Birol Güven kaleme alırken, yapımcılığını da üstlendi.

