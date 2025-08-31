Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Mandıra Filozofu, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Modern hayatın karmaşasından uzak bir yaşamı seçen Mustafa Ali'nin öyküsünü anlatan film, çekildiği doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Seyirciler "Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimlerden oluşuyor, filmin konusu ne?" sorularına yanıt arıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.08.2025 16:38