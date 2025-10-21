21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
21 Ekim 2025 Salı günü Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Avrupa sahnesinde dev kulüpler kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, milyonlar ekran başında olacak. Futbolun devleri PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid ve Barcelona sahaya çıkıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi takım kiminle oynayacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:42