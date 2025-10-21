21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği 21 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinde PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev ekipler sahaya çıkacak. Kupa yolunda kritik öneme sahip maçlarda takımlar galibiyet için kozlarını paylaşacak.