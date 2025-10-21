Viral Galeri Viral Liste 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

21 Ekim 2025 Salı günü Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Avrupa sahnesinde dev kulüpler kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, milyonlar ekran başında olacak. Futbolun devleri PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid ve Barcelona sahaya çıkıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi takım kiminle oynayacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:42
MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği 21 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinde PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev ekipler sahaya çıkacak. Kupa yolunda kritik öneme sahip maçlarda takımlar galibiyet için kozlarını paylaşacak.

MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

Heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbol tutkunları "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve yayın bilgileri…

MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

21 EKİM MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 | Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)

19:45 | Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)

22:00 | Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

22:00 | Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)

22:00 | Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)

22:00 | Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)

MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?

22:00 | PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)

22:00 | Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)

22:00 | Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)

SON DAKİKA