Viral Galeri Viral Liste Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu

Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, haftaya ülkenin batısında parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havayla girileceğini gösteriyor. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak geçişleri beklenirken, diğer bölgelerde gökyüzünün daha açık olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 07:06
Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu

Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtiliyor. Rüzgâr, ağırlıklı olarak güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek; Trakya'da ise güney ve güneybatı yönlerinden yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu

BEKLENMEDEN GELEN KAR: "KASIM PROVASI" NEDEN ERKEN YAŞANDI?

Türkiye geçen hafta, kasım ayı ortasında gelen sürpriz kar yağışlarıyla karşılaştı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıkların hızla düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi; birçok ilde ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu

Sivas'ta iki gün boyunca aralıklarla süren kar, kırsalda 46 yerleşim yerine ulaşımı durdurdu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 6 köy yolu kapandı. Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve kar ise 14 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonunda beklenen "kış provası"nın 7–10 gün erkene çekilmesinin nedenini atmosferdeki ani değişimlere bağladı. Özdemir'e göre, yüksek ve alçak basınç sistemlerindeki dalgalanmalar ile jet akımlarının yavaşlaması soğuk havanın orta enlemlere daha hızlı sarkmasına yol açtı.

Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu

"KIŞ HIZLI GİRİŞ YAPTI"

Özdemir, özellikle Sivas'taki kar yağışının mevsim dışı olmadığını vurgularken şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bunu kış mevsiminin hızlı başlaması olarak görmek daha doğru olur. Erken kar, kışın sert geçeceğinin doğrudan bir göstergesi değil."

Bununla birlikte bu yıl atmosferin geçmiş yıllara göre daha değişken davrandığını söyleyen uzman meteorolog, sıcak-soğuk geçişlerinin sertleştiğini, yağışların karakterinin hızla değiştiğini ve yüksek kesimlerde yağmurun kısa sürede kara dönebildiğini belirtiyor.

Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu

BU HAFTA LODOS ISITACAK: SICAKLIKLAR 23 DERECEYE ÇIKIYOR

Dr. Özdemir'e göre kuzeyli rüzgârların yerini bu hafta güneyli akışlar aldı. Afrika'nın kuzeyinde seyreden sıcak hava, lodosun etkisiyle Türkiye'ye taşınıyor.

Özdemir, "Önümüzdeki birkaç gün ılık ve kuru bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklıkları 22–23 dereceyi bulabilir. Yağış beklentisi düşük. Yer yer kısa süreli lokal geçişler olabilir ama baskın bir sistem görünmüyor" diyor.

SON DAKİKA