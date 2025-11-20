Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, haftaya ülkenin batısında parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havayla girileceğini gösteriyor. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak geçişleri beklenirken, diğer bölgelerde gökyüzünün daha açık olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 20.11.2025 07:06