LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN? Boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise taban puanları ve boş kontenjan sorgulama ekranı

LGS 1. nakil sonuçları açıklanmasının ardından 2. nakil başvuruları araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alan okullarda ilk yerleştirme doluluk oranı %95,57 olarak açıklandı. Öğrencilerin %92,22'si kendi ilindeki bir okula yerleşti. Pek çok öğrenci hedef okuluna geçebilmek için 2. nakil sürecini takip ediyor. Boş kontenjanlar ve taban puanlar E-Okul üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Peki LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi