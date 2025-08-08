Viral Galeri Viral Liste LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN? Boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise taban puanları ve boş kontenjan sorgulama ekranı

LGS 1. nakil sonuçları açıklanmasının ardından 2. nakil başvuruları araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alan okullarda ilk yerleştirme doluluk oranı %95,57 olarak açıklandı. Öğrencilerin %92,22'si kendi ilindeki bir okula yerleşti. Pek çok öğrenci hedef okuluna geçebilmek için 2. nakil sürecini takip ediyor. Boş kontenjanlar ve taban puanlar E-Okul üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Peki LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açtı. İlk tercihte hayalini kurduğu liseye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, boş kalan kontenjanların gün içinde paylaşılacağı ve 2. nakil başvuru sürecinin başlayacağı belirtildi.

LGS 1. Nakil Sonuçları Erişime Açıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı 1. nakil tercih sonuçları duyuruldu. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri ile kolayca sorgulayabiliyor.

2. Nakil Başvuruları Ne Zaman?

MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercih süreci 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Bu tarihlerde öğrenciler, boş kontenjan listelerini inceleyerek tercihlerini yeniden yapabilecek. Başvurular e-Okul VBS üzerinden gerçekleştirilecek.

Boş Kontenjan ve Lise Taban Puanları Nasıl Sorgulanır?

Öğrenciler ve veliler, e-Okul VBS sistemi üzerinden okul bazlı kontenjan durumunu ve 2025 LGS taban puanlarını görüntüleyebiliyor. Sistem üzerinden il ve ilçe bazında arama yapılabiliyor. Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve sosyal bilimler liselerindeki boş kontenjanlar görülebiliyor. Okulların taban puanlarına ulaşılabiliyor.

Hangi Okullarda Boş Kontenjan Var?

Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve sosyal bilimler liselerinde kontenjanlar sınırlı. 1. nakil sonuçlarının ardından listeler güncelleniyor.

