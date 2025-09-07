Viral Galeri Viral Liste KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?

KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de başladı ve bugün sona eriyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, şehir dışında eğitim görecek milyonlarca öğrenci, yurt yerleştirme sürecinin sonuçlarını merakla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan başvuruların ardından adaylar, "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 10:57
Üniversitelerin açılmasına haftalar kala şehir dışında eğitim görecek öğrenciler için KYK yurt başvuru süreci bugün tamamlanıyor. 2 Eylül Salı günü başlayan başvurular, 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Yurt başvuru sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, yerleştirme sonuçlarının başvuruların tamamlanmasının ardından 1–2 hafta içinde duyurulması bekleniyor.

Bu yıl KYK yurt sonuçlarının 15 Eylül'e kadar açıklanması öngörülüyor. Resmi duyuru yapıldığı anda, öğrenciler haberimiz üzerinden anlık olarak bilgilendirilecek.

Kesin Kayıt ve Yerleştirme Süreci

Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrenciler için yerleştirme ve kesin kayıt işlemleri başlayacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre, bu süreç genellikle ekim ayı içinde tamamlanıyor ve öğrenciler yurtlarına yerleşiyor.

Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek liste üzerinden yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler, boş kontenjan olduğu sürece yıl boyunca devam edecek. Öğrencilerin bu süreci yakından takip etmesi, yurt imkanlarından sorunsuz şekilde yararlanabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

