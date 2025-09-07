KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?

Kesin Kayıt ve Yerleştirme Süreci

Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrenciler için yerleştirme ve kesin kayıt işlemleri başlayacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre, bu süreç genellikle ekim ayı içinde tamamlanıyor ve öğrenciler yurtlarına yerleşiyor.