KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları son durum ne?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım sürüyor. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında burs veya öğrenim kredisi başvurusu yapan binlerce öğrenci, gözünü e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Burs / Öğrenim Kredisi Sonuç Sorgulama ekranına çevirmiş durumda. Peki KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sonuçlarına dair en güncel gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:51
13 Ekim Pazartesi günü başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle 17 Ekim Cuma günü sona erdi. Binlerce öğrenci şimdi gözünü e-Devlet sistemine çevirmiş durumda. Başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili sayfası üzerinden tamamlayan öğrenciler, sonuçları yine e-Devlet KYK Burs / Öğrenim Kredisi Sonuç Sorgulama ekranından öğrenecek. Peki 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına ait KYK burs ve kredi sonuçlarını henüz duyurmadı. Değerlendirme süreci devam ediyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs ve kredi değerlendirme süreci yalnızca başvuru formundaki bilgilere bağlı değil. Öğrencilerin ekonomik durumu, başarı düzeyi ve sosyal koşulları bir bütün olarak inceleniyor. Başvuru formunda beyan edilen bilgiler, birçok kamu kurumu ve kuruluşundan alınan verilerle karşılaştırılıyor. Bu kontrollerin ardından, kriterleri karşılayan öğrencilere burs; geri ödemeli desteğe uygun görülenlere ise öğrenim kredisi sağlanıyor.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2025 yılı Ocak ayından bu yana KYK burs ve kredi miktarı ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL olarak ödeniyor. Bu tutar, 2026 yılına girilmeden önce yeniden değerlendirilecek. Yeni ücretlerin Aralık 2025 içerisinde duyurulması bekleniyor.

Burs ödemelerine yüzde 30 oranında zam yapılması halinde tutar 3.900 TL, yüzde 40 artışla 4.200 TL, yüzde 50 oranında zam gelmesi durumunda ise 4.500 TL seviyesine yükselebilir.

