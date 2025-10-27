KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları son durum ne?
Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım sürüyor. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında burs veya öğrenim kredisi başvurusu yapan binlerce öğrenci, gözünü e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Burs / Öğrenim Kredisi Sonuç Sorgulama ekranına çevirmiş durumda. Peki KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sonuçlarına dair en güncel gelişmeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:51