KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları son durum ne?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılına ait KYK burs ve kredi sonuçlarını henüz duyurmadı. Değerlendirme süreci devam ediyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.